Britische Armee wurde Ziel eines Hackerangriffs

Hackerangriff (Symbolbild) © Marko Lukunic/PIXSELL / IMAGO

Es gab einen Hackerangriff auf Twitter- und Youtube-Konten der britischen Streitkräfte.

London in England - Die Konten der Streitkräfte im Kurzbotschaftendienst Twitter und auf der Videoplattform Youtube seien attackiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit. "Wir werden eine umfassende Untersuchung durchführen und aus diesem Vorfall lernen."

Auf dem Youtube-Konto der britischen Armee waren Videos über Kryptowährungen und Bilder des US-Unternehmers Elon Musk aufgetaucht, während vom Twitter-Konto der Streitkräfte eine Reihe von Nachrichten geteilt wurden, die mit sogenannten Non-Fungible Token (NFT) in Verbindung standen.

Ein NFT ist ein virtuelles Gut, das einmalig und nicht austauschbar ist. Das NFT-System basiert wie Kryptowährungen auf der Blockchain-Technologie. Im Gegensatz zu Kryptowährungen ist ein Non-Fungible Token aber einzigartig und gewissermaßen ein digitales Sammlerstück, das anhand eines Zertifikats verkauft oder getauscht werden kann. bfi/noe