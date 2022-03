Britische Außenministerin fordert alle G7-Staaten zum Verzicht auf russische Energie-Importe auf

Liz Truss, Außenministerin von Großbritannien © Uncredited / dpa

Die britische Außenministerin Liz Truss hat alle G7-Staaten zum Verzicht auf russische Energie-Importe wegen des Kriegs in der Ukraine aufgefordert.

Washington, D.C. - Die großen Industriestaaten müssten "die Nutzung von russischem Öl und Gas zu beenden", sagte Truss während ihres USA-Besuchs am Mittwoch. Sie forderte, die Sanktionen gegen Russland zu "verdoppeln". Großbritannien und die USA hatten angekündigt, russische Energielieferungen künftig zu verbieten.

Widerspruch kam von der französischen Umweltministerin Barbara Pompili. "Die Europäische Union importiert 40 Prozent ihres Gases aus Russland und zwischen 20 und 30 Prozent ihres Öls, während die USA beim Öl bei 8 Prozent liegen und kein russisches Gas importieren", sagte sie in New York. "Man kann nicht in fünf Minuten von 40 Prozent auf nichts kommen." Ähnlich hatte sich bereits die Bundesregierung geäußert.



Truss will laut Auszügen aus einer Rede in Washington am Donnerstag einen "Paradigmenwechsel" in der Sicherheitspolitik des Westens fordern. Der russische Angriff auf die Ukraine sei vergleichbar mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA. "Die Art und Weise, wie wir heute reagieren, wird den Grundstein für diese neue Ära legen", hieß es.



"Die Ära der Selbstgefälligkeit" sei vorbei. Der Westen dürfe "nie wieder zulassen, dass sich eine solche Aggression unkontrolliert entwickelt". "Wir müssen davon ausgehen, dass das Einzige, was Aggressoren verstehen, Stärke ist."



