Britische Marine beschlagnahmt illegale Waffen aus dem Iran

Teilen

Sieben Mal in den letzten drei Monaten haben britische Marineoffiziere illegale Waffen und Drogen auf See gefunden © Hicazi Özdemir / IMAGO

Eine britische Frigatte konnte in Zusammenarbeit mit US-Truppen eine illegale iranische Waffenlieferung im Nahen Osten aufhalten.

Manama -Die «HMS Lancaster» habe im Golf von Oman mithilfe von US-Aufklärern ein kleines Boot aus dem Iran gestoppt und dort iranische Versionen von russischen Panzerabwehrraketen des Typs 9M133 Kornet sowie Komponenten für Raketen mit mittlerer Reichweite entdeckt, teilte die US-Marine in Manama am Donnerstag mit. Vermutlich sollten die Waffen in den Jemen geliefert werden, wo vom Iran unterstützte schiitische Huthi-Rebellen gegen die Regierung und eine Militärkoalition unter Führung von Saudi-Arabien kämpfen.

Die Aktion fand bereits am 23. Februar statt. Es sei das siebte Mal innerhalb von drei Monaten, dass größere Mengen illegaler Waffen oder Drogen gefunden worden seien, sagte US-Vizeadmiral Brad Cooper. Er sprach von einem «weiteren Beispiel für die zunehmend bösartigen maritimen Aktivitäten des Iran in der gesamten Region». Insgesamt seien mehr als 5000 Waffen, 1,6 Millionen Schuss Munition, 2100 Kilogramm Treibstoff zum Abschuss von Granaten sowie 7000 Raketenzünder entdeckt worden. Die US-Marine ist in Gewässern der Region regelmäßig unterwegs und kontrolliert auch andere Schiffe.

Eine Bestätigung dafür, dass der Iran hinter den Lieferungen steckt, gibt es nicht. Teheran bestreitet, die Huthi-Rebellen finanziell oder mit Waffen zu unterstützen. (dpa)