Britische Raketensysteme und Soldaten für Polen

Teilen

Luftwaffenstützpunkt RAF Brize Norton © Lee Matthews / IMAGO

Großbritannien wird Polen angesichts des Krieges in der Ukraine mit dem britischen Luftabwehrsystem Sky Sabre und zusätzlichen 100 Soldaten unterstützen.

Warschau - Das kündigte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak in Warschau an. Am Mittwoch hatte Wallace am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato-Staaten in Brüssel eine Lieferung von Luftabwehrraketen an die Ukraine bestätigt.

Großbritannien hat im Februar bereits 350 weitere Soldaten nach Polen geschickt - zusätzlich zu 100 dort stationierten britischen Pionieren, die dem Nato-Partner helfen, die Grenzbefestigung zum autoritär regierten Nachbarland Belarus zu verbessern. Die Regierung in London hat ihre Militärhilfe für osteuropäische Nato-Partner sowie die Ukraine zuletzt erheblich verstärkt.

Litauen erhöht Verteidigungsausgaben für 2022 deutlich

Litauen wird unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine seine Verteidigungsausgaben in diesem Jahr deutlich erhöhen. Das Parlament in Vilnius gab am Donnerstag grünes Licht für die Anhebung des Militäretats auf 2,52 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes. Dazu sollen weitere 300 Millionen Euro in die Verteidigung fließen. Die einstimmig beschlossenen Änderungen am Staatshaushalt müssen noch von Staatspräsident Gitanas Nauseda gebilligt werden. Litauen hatte für 2022 bislang Verteidigungsausgaben von gut 1,2 Milliarden Euro vorgesehen - oder umgerechnet 2,05 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Das baltische EU- und Nato-Land ist wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine um seine Sicherheit besorgt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius sollen von den zusätzlichen Mitteln knapp 260 Millionen Euro für die Anschaffung von Waffen, Ausrüstung und Munition für die litauische Armee eingesetzt werden. Die übrigen 40 Millionen Euro sollen für die Aufnahme und Unterbringung der in Litauen stationierten Nato-Truppen ausgegeben werden. (dpa)