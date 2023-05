Britischer Geheimdienst: Drohnenangriffe in Russland offenbaren Schwächen der Flugabwehr

Russlands Luftabwehr konnte den Einschlag von Drohnen an einem Militärflugplatz nicht verhindern © Stanislav Krasilnikov / IMAGO

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste wurden bei einem Drohnenangriff auf einen strategisch wichtigen Militärflugplatz im Westen Russlands erneut Defizite der russischen Flugabwehr deutlich.

London - Am 3. Mai hätten mehrere Drohnen das Flugfeld Seschtscha im Gebiet Brjansk attackiert und dabei vermutlich eine Transportmaschine vom Typ Antonow An-124 beschädigt, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit. Die russische Führung sei wahrscheinlich besorgt, dass die Flugabwehr weiterhin gefährdet sei und wichtige strategische Einrichtungen wie Luftstützpunkte gefährdet sind.

Seschtscha liegt rund 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und ist nach britischen Angaben ein wichtiger Knotenpunkt für die russische Luftwaffe. Zudem würden von hier aus sogenannte Kamikaze-Drohnen gegen Ziele in der Ukraine abgefeuert.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor. (dpa)