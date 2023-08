Britischer Verteidigungsminister Wallace hängt Job an den Nagel

Führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine

Ben Wallace, der Verteidigungsminister Großbritanniens, ist zurückgetreten.

London im Vereinigten Königreich - Premierminister Rishi Sunak dankte Wallace in einem Brief für dessen „Einsatz und Können“, wie Sunaks Büro am Donnerstag mitteilte. Wallace hatte in seiner Amtszeit eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine im Krieg gegen Russland eingenommen. Wallace habe früher als andere die „wahren Absichten“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine erkannt, erklärte Sunak.

Der 53-jährige Wallace hatte bereits im Sommer angekündigt, sich aus dem politischen Leben zurückziehen zu wollen. Es sei an der Zeit, „mich Aspekten meines Lebens zuzuwenden, die ich vernachlässigt habe und neue Möglichkeiten zu erkunden“, schrieb er in seinem Rücktrittsschreiben.



Wallace war seit 18 Jahren Mitglied des britischen Parlaments und seit neun Jahren in der Regierung. Die damalige Premierministerin Theresa May ernannte ihn zum Staatsminister für Sicherheit im Innenministerium, ihr Nachfolger Boris Johnson machte ihn 2019 zum Verteidigungsminister, was er auch unter Johnsons Nachfolgern Liz Truss und Sunak blieb.



Wallace erfreute sich großer Beliebtheit an der Basis der konservativen Tories und wurde wiederholt als Parteichef ins Spiel gebracht, bewarb sich aber nie offiziell um den Posten. Wäre es nach London gegangen, hätte Wallace Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär beerbt. Doch der Brite scheiterte daran, die wichtige Unterstützung der USA zu bekommen.



Es wird erwartet, das Premierminister Sunak noch am Donnerstag den Nachfolger von Wallace verkünden wird. Laut dem Sender Skynews könnte der bisherige Minister für Energiesicherheit, Grant Shapps, neuer Verteidigungsminister werden. ma/cp