Britisches Unterhaus stimmt für Brexit-Gesetz

Tja so gut kann es laufen wenn das Volk sich in Einigkeit übt.

Sollte der EU-Austritt für die Engländer zum Erfolg werden, werden weitere Länder schnell folgen. Die von den "Experten" prophezeite weltweite Wirtschaftskrise ist nicht eingetreten. Im Gegenteil. Die EU ist am Ende. Warum wohl hat Martin Schulz in Brüssel die Segel gestrichen und ist in die Bundespolitik gewechselt. Andere werden folgen. Mit Sicherheit.