Belgisches Gericht: Geringere Haftstrafe nach Tod von 39 Migranten

Ein belgisches Gericht die Haftstrafe gegen einen Menschenhändler reduziert (Symbolfoto).jpg © IMAGO / U. J. Alexander

Ein belgisches Gericht hat dreieinhalb Jahre nach dem qualvollen Tod von 39 Migranten in einem Lastwagen in Großbritannien die Haftstrafe gegen den mutmaßlichen Chef der dafür verantwortlichen Menschenhändler herabgesetzt.

Brüssel - Der Mann aus Vietnam wurde am Donnerstag vom Berufungsgericht in Gent zu zehn Jahren Haft verurteilt, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. In erster Instanz war er noch zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Im Oktober 2019 waren 39 Leichen im Südosten Englands im Anhänger eines aus Belgien kommenden Lastwagens entdeckt worden. Für die Überfahrt hatten die vietnamesischen Migranten jeweils mehr als 10 000 Euro bezahlt. Experten zufolge war die Temperatur in dem versiegelten Container auf bis zu 40 Grad gestiegen. Die Menschen hatten demnach keine Überlebenschance.

Auch die Haftstrafe eines zweiten Angeklagten wurde am Donnerstag von zehn auf vier Jahre abgesenkt. Vier Taxifahrer, die für den Transport der Migranten verantwortlich waren, wurden ebenfalls zu milderen Haftstrafen verurteilt. Andere Mitglieder der Schleusergruppe waren in dem Fall bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden, unter anderem der Fahrer des Lasters und zwei weitere Anführer der Schleuserorganisation. (dpa)