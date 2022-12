EU-Gipfel: Scholz strebt baldige Lösung zum Gaspreisdeckel an

Teilen

Zuversichtlich: Scholz hofft auf eine Einigung in der Gaspreisdeckel-Debatte © IMAGO/Stringer

Seit Monaten wird in der EU über eine Lösung für einen europäischen Gaspreisdeckel diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet auf dem Gipfel der 27 Mitgliedsstaaten mit neuen Entwicklungen.

Brüssel - «Es war immer klar, dass wir eine einvernehmliche Lösung anstreben und ich höre gute Meldungen, dass wir kurz davor sind», sagte Scholz am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels.

Seit Monaten streiten die EU-Staaten über Maßnahmen, um den angesichts des Ukraine-Kriegs stark schwankenden Gaspreis zu kontrollieren. Die EU-Kommission hatte unter dem Druck einer Vielzahl von Staaten vorgeschlagen, unter bestimmten Umständen den Preis für Gas, das am Großhandelsplatz TTF verkauft wird, bei 275 Euro pro Megawattstunde zu deckeln.

Die EU-Energieminister hatten sich am Dienstag in stundenlangen Verhandlungen abermals nicht auf einen Gaspreisdeckel einigen können. Am Montag wollen sie letzte Details klären. Das Thema wird aber auch auf dem Gipfel eine Rolle spielen.

Scholz sprach von guten Fortschritten. «Ich bin sicher, dass wir heute, vor allem auch am Rande, noch ein paar weitere kleine restliche Bedingungen miteinander festlegen können», sagte er. (dpa)