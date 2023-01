EU: 280 Millionen Euro Förderung für Südafrika

Südafrika erhält Förderungsgelder der EU.jpg © IMAGO/McPHOTO/BilderBox

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten wollen neue Infrastrukturprojekte und bessere Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden in Südafrika mit rund 280 Millionen Euro unterstützen.

Brüssel - Durch die Partnerschaft werde das Land bei einem gerechten und grünen Aufschwung unterstützt, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Knapp 88 der 280 Millionen sollen aus dem EU-Haushalt kommen, der Rest wird von EU-Staaten gestemmt. Das Geld wird in Form von Zuschüssen gezahlt.

«Außerdem werden Deutschland, Frankreich und die EU im Rahmen der Partnerschaft für eine gerechte Energiewende mehr als 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,75 Mrd. Euro) für Südafrika bereitstellen», hieß es. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte: «Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine globale Verantwortung.» Die EU arbeite weltweit mit Partnern zusammen, um diese Bedrohung anzugehen.

Das Vorhaben ist Teil der EU-Initiative «Global Gateway». Damit sollen bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Das Projekt macht der «Neuen Seidenstraße» Konkurrenz, an der China schon seit Jahren in vielen Ländern arbeitet. (dpa)