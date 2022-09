Brüssel: Feuerwehreinsatz auf der Etage der EU-Kommissionspräsidentin

Am Freitag hat die Feuerwehr in Brüssel das Stockwerk von Ursula von der Leyen räumen müssen (Symbolfoto). © Martin Wagner via IMAGO

Wegen einem verdächtigen Brief hat die Feuerwehr in Brüssel das Stockwerk der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag räumen müssen.

Brüssel - Es habe im 13. Stockwerk einen Vorfall gegeben, der den Einsatz der Rettungskräfte erfordert habe, sagte ein Sprecher der Behörde in Belgiens Hauptstadt Brüssel. Die Etage sei geräumt worden. Von der Leyen, die ihre Büroräume im 13. Stockwerk hat, sowie allen anderen gehe es gut. Aus EU-Kreisen hieß es, die deutsche Politikerin sei am Freitag in der EU-Kommission gewesen.

Grund für den Einsatz war ein Briefumschlag mit verdächtigem weißen Pulver, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Eine Person sei mit dem Umschlag in Kontakt gekommen, habe aber keinerlei Symptome. Wie ein dpa-Reporter vor Ort in Brüssel beobachtete, waren Gruppen von Einsatzkräften vor und im Gebäude unterwegs. Einige waren mit Atemschutzgeräten ausgerüstet. (dpa)