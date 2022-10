Medienkompetenz stärken: EU-Kommission gibt Tipps gegen Fake-News im Unterricht

Die EU-Komission will Lehrerinnen und Lehrer im Kampf gegen Fake-News unterstützen. © Sascha Steinach via IMAGO

Im Kampf gegen Fake-News im Unterricht hat die EU-Kommission Tipps für Lehrerinnen und Lehrer veröffentlicht

Brüssel - Konkret geht es darum, die Medienkompetenz von jungen Menschen in Europa zu stärken, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der EU-Kommission mit Sitz in Brüssel hervorgeht.

Dabei wird betont, dass die Leitlinien praktische Anleitungen für Lehrkräfte und explizit keine Vorschriften oder Grundsätze darstellen. Die Tipps beziehen sich vor allem auf Desinformation, darunter werden falsche oder irreführende Informationen verstanden, die aus wirtschaftlichen Gründen oder zur vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit verbreitet werden.

Als Praxisidee schlägt die EU-Kommission unter anderem vor, Themen, die von unterschiedlichen Standpunkten bewertet werden können, zu diskutieren. Als Beispiele werden der Nordirlandkonflikt, der US-Unabhängigkeitskrieg oder der Krieg auf dem Balkan in den 1990er Jahren genannt. Anhand dieser könnten Schülerinnen und Schüler lernen, Quellen einzuordnen und Sichtweisen miteinander zu vergleichen. Neben Ideen für Unterrichtsinhalte werden auch Ratschläge gegeben, etwa dass erste Ideen und Meinungen von Schülerinnen und Schülern eingeholt werden sollen, bevor ein Thema diskutiert wird. (dpa)