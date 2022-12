Morawiecki: Erpressung in der Mindeststeuer-Diskussion

Teilen

Nicht einverstanden: Morawiecki wehr sich gegen Mindeststeuer © Olivier Matthys / picture alliance / dpa

Polen fühlt sich unter Druck gesetzt. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki blockiert eine EU-Entscheidung zur internationalen Mindeststeuer und trifft dabei auf heftige Proteste der anderen Mitgliedsstaaten.

Brüssel - «Das ist eine Art Erpressung von manchen Ländern», sagte Morawiecki am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Diese versuchten, völlig unterschiedliche Themen wie finanzielle Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland und die internationale Mindeststeuer zu verbinden. «Die sind völlig getrennt, wie Äpfel und Bananen», sagte Morawiecki.

Eigentlich hatten sich die EU-Staaten bereits am Montag als Teil eines Pakets mit anderen Gesetzen auf die Verabschiedung der Mindeststeuer verständigt. Weitere Bestandteile waren unter anderem Milliardenhilfen für die Ukraine sowie das Einfrieren von EU-Geldern für Ungarn wegen Korruptionsrisiken. In letzter Minute meldete Polen bei der Mindeststeuer jedoch Prüfbedarf an. Dadurch wurde das gesamte Paket aufgehalten und die Frist zur Verabschiedung auf Donnerstag verschoben.

Ziel der Mindeststeuer ist es, die Verlagerung von Unternehmensgewinnen in Steueroasen zu verhindern. Internationale Firmen mit mindestens 750 Millionen Euro Umsatz pro Jahr sollen demnach unabhängig von ihrem Sitz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Die Richtlinie soll bis Ende 2023 in nationales Recht übertragen werden müssen. Eine Einigung wurde zwischenzeitlich von Polen und dann von Ungarn verhindert. In den Verhandlungen wurden dann andere Themen wie die Ungarn-Gelder an das Vorhaben geknüpft. (dpa)