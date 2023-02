Portugal sagt Ukraine drei Leopard-Kampfpanzer zu

Der portugiesische Regierungschef António Costa kündigt weitere Unterstützung für die Ukraine an. © Gerardo Santos/IMAGO

Der portugiesische Regierungschef António Costa hat angekündigt, dass Portugal der Ukraine drei Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 liefern wird.

Brüssel/Lissabon - Das erklärte der sozialistische Politiker beim EU-Gipfel am Donnerstag in Belgiens Hauptstadt Brüssel, wie die staatliche portugiesische Nachrichtenagentur Lusa meldete. Als möglichen Zeitpunkt der Entsendung hatte Costa schon zuvor im staatlichen TV-Sender RTP einen auf europäischer Ebene avisierten Zeitraum «bis Ende März» genannt.

Sein Land werde der Ukraine «alle Unterstützung für den Kampf» zukommen lassen, zu der Portugal in der Lage sei, betonte Costa in Brüssel kurz vor einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj. «Es wäre eine Tragödie für die Welt, wenn der Krieg mit einem Sieg» Russlands enden würde, einem Land, das als Aggressor «gegen das Völkerrecht» verstößt und «das Recht auf Unversehrtheit der Grenzen, das Recht auf Souveränität der Völker und das Recht auf Selbstbestimmung jeder Nation» missachte, zitierte Lusa den in São Sebastião da Pedreira geborenen portugiesischen Regierungschef weiter.

Portugal verfügt über insgesamt 37 Leopard 2A6, die vor Jahren gebraucht den Niederlanden abgekauft wurden.

In Berlin hatte die Bundesregierung am 25. Januar angekündigt, 14 Leopard 2A6 an die Ukraine zu liefern, nachdem Polen schon eine Liefergenehmigung für ältere Leopard 2A4 beantragt hatte. (dpa)