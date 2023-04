Papst Franziskus ist in Ungarn angereist

Eine Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita landete am Freitagmorgen mit Papst Franziskus in Budapest.jpg © IMAGO/Vatican Mediai/cpp / ipa-agency.

Zum Auftakt seiner Pilgerreise startet Papst Franziskus mit einem Aufenthalt in Budapest.

Budapest - Eine Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita landete am Freitagmorgen in der ungarischen Hauptstadt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verließ das Flugzeug und machte sich überraschend zu Fuß und nicht im Rollstuhl auf den Weg zur ungarischen Delegation, die ihn am Flughafen unter Applaus in Empfang nahm. Zwei Kinder in traditioneller Kleidung überreichten ihm Brot und Salz als Willkommensgeschenk, eine in Mitteleuropa übliche Geste.

Später wird Franziskus von der ungarischen Staatspräsidentin Katalin Novak im Sandor-Palais im historischen Burgviertel empfangen. Anschließend trifft er Ministerpräsidenten Viktor Orban. Im ehemaligen Karmeliterkloster, dem heutigen Amtssitz des Ministerpräsidenten, ist gegen Mittag seine erste Ansprache vorgesehen. Die Rede vor Vertretern der Regierung und der Zivilgesellschaft wird mit Spannung erwartet.

Es ist der zweite Besuch des Pontifex‘ in Ungarn. Bereits 2021 war er in Budapest, um den Eucharistischen Weltkongress mit einer feierlichen Messe zu beschließen. Wie Franziskus zuvor sagte, wolle er mit dieser Reise seinen früheren Besuch «fortsetzen und abrunden». Er sieht die Reise zudem als Gelegenheit, eine Kirche und ein Volk wiederzusehen, die ihm nach eigenen Worten sehr am Herzen liegen.

Die aktuelle apostolische Reise des Papstes ist die erste nach seinem jüngsten Krankenhausaufenthalt. Er wird außerdem erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in einem Land sein, das direkt an das Kriegsgebiet angrenzt. Er selbst bezeichnete seinen Besuch als «Reise in die Mitte Europas, über die weiterhin eisige Winde des Krieges wehen.» (dpa)