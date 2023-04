Dreitägige Pilgerreise von Papst Franziskus nach Ungarn

Papst Franziskus zu Besuch in Ungarn © IMAGO/Vatican Mediai/cpp / ipa-agency.

Die ungarische Staatspräsidentin Katalin Novak lädt Papst Franziskus zur offiziellen Willkommenszeremonie im Sandor-Palais in Budapest ein.

Budapest - Der Pontifex und Novak, die mit Franziskus in fließendem Spanisch sprach, tauschten ihre jeweiligen Geschenke aus. Am Amtssitz der Staatspräsidentin in Budapest im historischen Burgviertel über Budapest standen am Freitagmittag zunächst bilaterale Gespräche unter anderem mit dem rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban auf dem Programm, später folgt jedoch Franziskus‘ erste öffentliche Ansprache.

In seinem Eintrag in das ungarische Ehrenbuch im Sandor-Palais beschäftigte Franziskus, der in Flores, Buenos Aires geboren wurde, zudem erneut der Frieden: «Von Budapest, der Stadt der Brücken und Heiligen, denke ich an ganz Europa und bete, dass es vereint und solidarisch auch in unseren Tagen ein Haus des Friedens und eine Prophezeiung des Willkommenheißens sein möge.»

Der 86-jährige Argentinier traf am Freitagmorgen in Ungarn ein und hält sich für eine dreitägige Pilgerreise dort auf. Vor allem seine Rede vor Vertretern der ungarischen Regierung und der Zivilgesellschaft am Freitagmittag wird mit Spannung erwartet. (dpa)