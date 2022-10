Budapest: Tausende Schüler demonstrieren für ihre Lehrer

Schülerdemonstration gegen die Regierung (Symbolbild) © Martin Fejer/estost.net

In Budapest demonstrierten tausende Schüler für eine bessere Entlohnung ungarischer Lehrer.

Budapest - In der Budapester Innenstadt bildeten sie am Mittwoch eine kilometerlange Menschenkette, wie Medien berichteten. Wegen der schlechten Bezahlung hängten immer mehr Lehrerinnen und Lehrer ihren Beruf an den Nagel, klagten die Schüler gegenüber Medienvertretern.

Dem Protest schlossen sich auch Lehrer und betroffene Eltern an. Die Demonstranten wandten sich zudem gegen die Schulpolitik der rechten Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Das Schulwesen sei überzentralisiert, die Lehrpläne mit ideologischen Inhalten überfrachtet. Orban will nach eigenem Bekunden Gesellschaft und Kultur in Ungarn auf neue «christliche und nationale Grundlagen» stellen.

Die Demonstranten brachten auch ihre Solidarität mit Lehrerinnen und Lehrern zum Ausdruck, die in jüngster Zeit aus dem Schuldienst entlassen wurden, weil sie sich Streiks für eine bessere Entlohnung angeschlossen hatten. Nach Ansicht der Orban-Regierung, haben die Lehrer nicht das Recht zu streiken. (dpa)