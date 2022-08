Korruptionsverfahren: Staatsanwalt will zwölf Jahre Haft für Argentiniens Ex-Präsidentin

Cristina Kirchner bei einer Pressekonferenz in Paris im Jahr 2014. © PanoramiC via IMAGO

Der früheren argentinischen Präsidentin Cristina Kirchner (2007 - 2015) wird vorgeworfen, rund eine Milliarde US-Dollar Staatsgeld kassiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft und eine lebenslange Sperre für öffentliche Ämter.

Buenos Aires - «Es geht um das größte Korruptionsnetzwerk, das das Land je gesehen hat», sagte Staatsanwalt Diego Luciani bei seinem Schlussplädoyer am Montag. «Geehrte Richter, jetzt ist der Moment. Korruption oder Gerechtigkeit.» Die amtierende Vizepräsidentin Kirchner sei Anführerin einer kriminellen Vereinigung gewesen und haben den Staat um rund eine Milliarde US-Dollar gebracht.

Kirchner und ihr verstorbener Ehemann und Ex-Präsident Néstor Kirchner sollen einem befreundeten Bauunternehmer ohne Ausschreibung eine ganze Reihe von öffentlichen Aufträgen beschafft haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhielt die Firma des Vertrauten rund 80 Prozent aller öffentlicher Straßenbauaufträge in Kirchners Heimatregion Santa Cruz in Argentinien. Ein Teil der überhöhten Baukosten floss demnach später wieder an das Ehepaar Kirchner zurück.

Nach dem Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft kam es vor Kirchner Wohnung im eleganten Stadtteil Recoleta zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegner der argentinischen Vizepräsidentin. Polizisten trennten die verfeindeten Gruppen schließlich und feuerten Tränengas in die Menge. Das Urteil gegen Kirchner soll Ende des Jahres fallen. Es kann danach noch vor dem Obersten Gerichtshof angefochten werden. Bis ein rechtskräftiges Urteil fällt, könnten noch Jahre vergehen. (dpa)