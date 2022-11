Ampel wie Trump? Merz teilt beim Bürgergeld aus – ganz „sachlich“

Von: Jens Kiffmeier

Scharfer Ton: Im Streit um das Bürgergeld beschwert sich CDU-Chef Friedrich Merz über Ampel-Angriffe. Die Wortwahl erinnert ihn offenbar an Trump.

Berlin – Das Bürgergeld 2023 ist vorerst gestoppt, der Streit bleibt: Wenige Tage vor Start des Vermittlungsausschusses hat Friedrich Merz (CDU) die Kritik an der Union wegen der Blockade zurückgewiesen.

Die Bedenken seiner Partei seien sachlich begründet und die Angriffe der Bundesregierung völlig überzogen, rechtfertigte sich Parteichef gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er zog einen Vergleich zum Verhalten des früheren US-Präsidenten Donald Trump. „Ich stelle bei der Koalition eine große Nervosität fest, bis hin zu einem Sprachgebrauch, den wir bisher nur von der extremen amerikanischen Rechten gekannt haben“, sagte Merz.

„Unsere Kritik ist sachlich und steht in großer Übereinstimmung mit dem Bundesrechnungshof, den kommunalen Spitzenverbänden und der Bundesagentur für Arbeit. Ich lasse mich durch diese Radikalisierung der politischen Sprache, an der sich bedauerlicherweise auch die FDP beteiligt, in unserer Grundüberzeugung nicht beirren.“ Beispiele nannte Merz in dem Interview nicht. Anlass könnte aber ein „Fake-News“-Vorwurf gewesen sein.

Bürgergeld 2023 abgelehnt: Ab wann kommt die Reform? Merz will sich trotz Kritik nicht beirren lassen

Damit bleibt die Lage vor der Verhandlungsrunde angespannt und die Unsicherheit für die bisherigen Hartz-IV-Bezieher groß. Denn es bleibt weiterhin völlig unklar, ab wann die Menschen in der Grundsicherung mit höheren Regelsätzen rechnen können. Ursprünglich wollte die Bundesregierung von Olaf Scholz (SPD) das Bürgergeld 2023 ab Januar einführen. Doch die Union hat das Vorhaben im Bundesrat durchfallen lassen. Am kommenden Mittwoch tagt nun der Vermittlungsausschuss, um einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition auszuhandeln.

Sieht sich zu Unrecht beim Bürgergeld an den Pranger gestellt: CDU-Parteichef Friedrich Merz. © Bihlmayerfotografie/imago/Michael Matthey/dpa

Bürgergeld 2023: CDU lehnt Regelung zu Sanktionen und Schonvermögen ab – Höhe der Regelsätze unstrittig

„Es braucht grundlegende Korrekturen, bevor die Union einem solchen Reformwerk zustimmen kann“, stellte Merz nun noch einmal klar. So stören sich CDU und CSU vor allem an dem Wegfall von Sanktionen und den angedachten neuen Regelungen zum Schonvermögen, wonach in den ersten zwei Jahren des Leistungsbezugs keine Überprüfungen stattfinden sollen. Unstrittig ist hingegen die Erhöhung der Regelsätze. Diese sollen eigentlich beim Bürgergeld ab Januar 2023 im Schnitt um 50 Euro im Vergleich zu Hartz IV angehoben werden.

Bürgergeld 2023 – für wen? Menschen, deren Geld nicht für den Lebensunterhalt reicht, können grundsätzlich Arbeitslosengeld beim Jobcenter beantragen. Bislang war das Hartz IV (ALG 2). Ab Januar soll das System durch das Bürgergeld 2023 ersetzt werden. Wer bislang Arbeitslosenhilfe wie Hartz-IV bekommen hat, muss nichts machen. Das Bürgergeld kommt dann automatisch. Ein neuer Antrag ist keine Voraussetzung für die Auszahlung. Infrage kommt das Bürgergeld auch für Menschen, deren Arbeitseinkommen nicht zum Lebensunterhalt reicht. Sie können ergänzende Unterstützung erhalten.

Bei Sozialverbänden, der SPD und in Expertenkreisen löste das Vorgehen der Union wiederum Kopfschütteln aus. Die Kritik von CDU und CSU, wonach die Reform den Hartz-IV-Empfängern den Anreiz zum Arbeiten nehme, sei „destruktiv“, sagte der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder der Süddeutschen Zeitung. Dadurch schüre die Partei „alte Ressentiments und spielt die Schwachen gegen die Schwächsten aus“.

Zuvor hatte schon SPD-Chef Lars Klingbeil als Erster eine Parallele in die USA gezogen. Mit Blick auf die von Merz betriebene Bürgergeld-Blockade hatte er gewettert: „Wer sich so verhält, wer den Weg von Donald Trump der Verbreitung von Fake News einschlägt, wer der Meinung ist, man müsse das Land spalten, hat nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren.“ Nun versucht Merz offenbar, den Spieß umzudrehen.

Ab wann und wie viel Geld? Arbeitsminister Heil dringt auf schnelle Einigung beim Bürgergeld 2023

Sollten Regierung und Opposition keine Einigung finden, steht die gesamte Reform auf der Kippe. Bis Ende November brauchten die Jobcenter Klarheit, hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach dem Veto in der Länderkammer betont.

Ein denkbarer Kompromiss: Die Regelsätze werden erhöht – und die vorgesehenen Neuregelungen zu Sanktionen und Schonvermögen werden verschärft. Die SPD und die Grünen sträuben sich noch dagegen, doch die FDP signalisierte bereits Zustimmung zu dem Plan und liebäugelte damit, gemeinsame Sache mit der CDU zu machen.

Auf jeden Fall soll es nun schnell gehen. Die Länderkammer könnte am Freitag kommender Woche (25. November) abschließend über das Bürgergeld-Gesetz beraten – wenn es im Vermittlungsausschuss zu einer Einigung kommt. (jk)