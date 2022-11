Wackelt das Bürgergeld? Merz und Söder wettern – Kühnert sieht Merkels Erbe „im Dreck“

Von: Markus Hofstetter

Vor der geplanten Einführung des Bürgergeldes gibt es heftigen Streit. Die Ampel verteidigt den Hartz-IV-Ersatz gegen heftige Kritik aus der Union.

Berlin - Ab dem 1. Januar soll das Bürgergeld Hartz IV ersetzen. Doch die Pläne für die reformierte Hilfe stehen unter schweren Beschuss. So kritisiert die Bundesagentur für Arbeit, dass eine Umstellung in so kurzer Zeit kaum umsetzbar sei. Der Bundesrechnungshof warnt nicht nur vor zusätzlichen Steuerlasten, sondern auch vor der Abmilderung der Sanktionen.

Auch aus der Union kommt heftiges Störfeuer. CDU-Chef Friedrich Merz sagte bereits im Juli, dass es einen Mangel an Facharbeitern gebe, gleichzeitig würden die Transferleistungen an jene erhöht, die nicht in Lohn und Brot stünden. „Da stimmt doch irgendwas nicht“, so Merz. Auf dem CSU-Parteitag am Samstag und Sonntag (28./29. Oktober) betonte Gastredner Merz, das Bürgergeld sei eine „einzige Traumabewältigung der SPD“, weil sie 2005 mit der Hartz-IV-Reform „einmal in ihrer Geschichte das Richtige getan hat“.

Bürgergeld: CDU-Generalsekretär droht mit Blockade im Bundesrat – auch Söder stichelt

CDU-Generalsekretär Mario Czaja droht sogar mit einer Blockade im Bundesrat. Die Ampel ist im Bundesrat auf Stimmen aus dem Lager der Unionsländer angewiesen. Czaja sagte am Sonntag (30. Oktober) im Tagesspiegel, die CDU werde dem Bürgergeld in seiner jetzigen Form „nicht zustimmen können“. „Ich gehe davon aus, dass wir darüber im Vermittlungsausschuss werden sprechen müssen“, so Czaja.

Die Angriffe gingen am Montag weiter. CSU-Chef Markus Söder sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass das Bürgergeld ein „falsches Signal“ sei. Es sei eine „völlige Umkehr des Grundsatzes: Wer mehr arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet,“ so der bayerische Ministerpräsident.

Zudem sei es „völlig absurd“, dass trotz Arbeitskräftemangels „nicht einmal die Möglichkeit bestehen könnte, jemanden zu motivieren, eine Arbeit anzunehmen“. Auf die Nachfrage, ob es nicht stattdessen höhere Löhne brauche, antwortete Söder, das sei Sache der Tarifparteien.

Ampel verteidigt Bürgergeld-Pläne gegen Kritik der Union

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nannte die Kritik der Union „ein durchsichtiges und populistisches Manöver“. „Die Partei von Friedrich Merz ist also mal wieder bereit, für eine schnelle Schlagzeile jegliche Ernsthaftigkeit über Bord zu werfen, und dabei auch die von Kanzlerin Merkel geprägte Politik in den Dreck zu ziehen“, sagte er dem Tagesspiegel mit Blick auf die frühere Regierungschefin Angela Merkel (CDU). Die kritisierten Regeln zum Schonvermögen seien „keine neue Erfindung“, sondern von Union und SPD bereits zu Beginn der Coronavirus-Pandemie beschlossen worden.

Der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte ebenfalls dem Tagesspiegel, es sei nicht die Zeit „für parteitaktische Manöver“. Verzögerung und Blockade hätten nichts mit Verantwortung zu tun.

Saskia Esken gab sich konziliant. Die SPD-Chefin sagte der Funke-Mediengruppe: „Wenn die unionsgeführten Bundesländer beim Bürgergeld Detailfragen klären wollen, sind wir dazu bereit.“ Klar sei, dass es bei der Einführung in erster Linie um Respekt gehe, das stehe nicht zur Verhandlung. „Es geht nicht nur um einen Ausgleich der Inflation, sondern es geht vor allem um den Respekt, den die Menschen in Not verdient haben, und um nachhaltige Wege zur Überwindung dieser Not.“ (mh/dpa/AFP)