Bürgergeld-Kompromiss: Sozialverband VdK enttäuscht

Teilen

VdK-Logo © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Der Sozialverband VdK hat sich enttäuscht zum Bürgergeld-Kompromiss geäußert.

Berlin in Deutschland - Die Ampel-Koalition habe ursprünglich geplant, „dass Sanktionen nicht gleich von Anfang an in voller Wucht auf die Antragsteller treffen, sondern es hier ein gestuftes Verfahren geben sollte“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der „Rheinischen Post“ vom Mittwoch. „Das hätte nach Meinung des VdK zu einer besseren Zusammenarbeit, zu mehr Vertrauen und damit schlussendlich zu einer nachhaltigen Integration in Arbeit führen können“, fügte sie hinzu.

Hier sei aus politischem Kalkül ein wichtiger Reformschritt blockiert worden. „Die Gefahr einer Kompromisslösung ist eben, dass viele gute Ansätze verwässert werden“, sagte Bentele. Sie begrüßte aber die steigenden Anreize für Qualifizierung und Weiterbildung. „Das sind wichtige Verbesserungen im ursprünglichen Entwurf zum Bürgergeld“, betonte die VdK-Präsidentin.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP und die Union hatten sich am Dienstag auf einen Kompromiss geeinigt, der die Einführung des neuen Bürgergelds zum Jahreswechsel ermöglichen soll - mit erheblichen Änderungen an den Koalitionsplänen. Die Union setzte sich mit ihrem Widerstand gegen geplante Erleichterungen für Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergelds durch: Es soll schärfere Sanktionsmöglichkeiten und weniger Schonvermögen geben.

Die ursprüngliche Fassung war vergangene Woche im Bundesrat am Widerstand der unionsregierten Länder gescheitert. Daraufhin hatte eine Arbeitsgruppe aus Koalition und Opposition Gespräche über einen Kompromiss aufgenommen, den am Mittwochabend noch der Vermittlungsausschuss billigen muss. Geben dann auch Bundestag und Bundesrat grünes Licht, kann die Reform des Hartz-IV-Systems wie geplant zum 1. Januar starten. mid