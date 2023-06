„Geht zu weit“: Politik und Forschung warnen vor EU-Verbot von Tierversuchen

Ratten im Versuchslabor eines wissenschaftlichen Experiments. © melekkalyoncu/IMAGO

Eine Bürgerinitiative fordert die generelle Abschaffung von Tierversuchen in der EU. Wissenschaft und Politik warnen vor gravierenden Folgen für die „Gesundheit von Mensch und Tier“.

Brüssel – Die europäische Bürgerinitiative „Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing“ hat es mit 1,2 Millionen Unterschriften geschafft: Kommission und Parlament müssen sich mit ihr befassen. Doch während die Forderung einer Verschärfung des Verbots von Tierversuchen für Kosmetika oder Chemikalien kaum umstritten ist, sorgt die Forderung einer schrittweisen generellen Abschaffung von Tierversuchen für Aufregung in der Wissenschafts-Community. Sie fürchtet, dass die Kommission ihre Position ändert.

Beim Hearing zur Bürgerinitiative im Umweltausschuss des Parlaments am vergangenen Donnerstag (25. Mai) fokussierten sich die Vertreter der Bürgerinitiative vor allem auf das Thema Tierversuche in der Kosmetikaherstellung – und untermalten ihre Darstellungen mit teils drastischen Videos. Auch Tilly Metz, Abgeordnete der Grünen aus Luxemburg, forderte eine kritische Bestandsaufnahme beim Thema Tierversuche. Wo können diese heute schon ersetzt werden und wie kann man Verfahren dafür beschleunigen? Wo sind sie unerlässlich? Und wie kann man alternative Methoden besser fördern? Sie verwies darauf, dass beispielsweise im Horizon-Europe-Programm lediglich 0,1 Prozent des Budgets für die Erforschung von Alternativen zur Verfügung stünden. Der aktuelle Bundeshaushalt sieht ebenfalls lediglich 5,4 Millionen Euro für die Entwicklung von Alternativmethoden vor.

Christian Ehler (CDU) kritisierte dagegen: „Unnötige Tierversuche sollten schrittweise abgeschafft werden, aber diese Initiative geht zu weit.“ Er sagte weiter: „Wo es möglich ist, wird die Wissenschaft zu Alternativen übergehen, aber eine EU-Gesetzgebung ist unnötig und birgt die Gefahr, dass wichtige wissenschaftliche Arbeiten zur Gesundheit von Mensch und Tier zunichtegemacht werden.“

Allianz der Wissenschaftsorganisationen übt Kritik

Kritik kommt auch aus der Wissenschaft. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen positionierte sich in ihrer Stellungnahme kritisch gegenüber dem Ziel der Bürgerinitiative. Aus der Sicht der Allianz „ist eine solch weitreichende und pauschale Forderung wissenschaftlich nicht begründet. Sie verkenne zudem zentrale Grundprinzipien, wie Forschung neues Wissen und innovative Entwicklungen hervorbringt.“ Weiter heißt es: „Tierversuche sind nach wie vor erforderlich, um die Funktionsweise komplexer biologischer Systeme zu verstehen und als Grundlage für die ethisch vertretbare Durchführung klinischer Humanstudien.“

Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen und Vorsitzender der Initiative „Tierversuche verstehen“, fürchtet, dass das Narrativ der Initiative, das vorwiegend das Thema Kosmetika in den Mittelpunkt stellte, auch bei vielen Abgeordneten verfangen könnte. Es werde behauptet, dass alternative Methoden, ähnlich wie bei den Kosmetika, Tierversuche auch in der biomedizinischen Forschung schnell ersetzen könnten. Es gelte nun, weiter mit Abgeordneten und der Kommission zu sprechen. Vor allem, da in der Anhörung nur Vertreter der Bürgerinitiative gehört wurden. „Aber unsere Möglichkeiten, die Kommission anzusprechen, sind beschränkt“, sagte Treue auf Anfrage von Table.Media.

Kommission muss bis Ende Juli antworten

Auf eine Resolution des EU-Parlaments 2021, die ebenfalls einen Stufenplan zur Abschaffung der Tierversuche einforderte, hatte die Kommission mit einem Bekenntnis zum aktuell eingeschlagenen Weg der 3R – also „Reduction, Refinement und Replacement“ von Tierversuchen geantwortet. Derzeit gilt somit, dass alternative Methoden zunächst validiert werden müssen. Erst dann können Tierversuche ersetzt werden, was sich als hohe Hürde erweist. Die Frage ist nun, ob dieser Kurs in der EU nun infrage gestellt wird.

Die Kommission ist verpflichtet, bis Ende Juli eine Antwort zu formulieren. Diese kann gesetzliche Veränderungen beinhalten oder etwa einen Dialogprozess initiieren. Zumindest Carmen Laplaza, die den Bereich Gesundheitsinnovationen in der Generaldirektion Forschung leitet, sagte vergangene Woche: Damals wie heute wäre ein vollständiges Verbot „ehrgeizig“. Und Laplaza betonte: „Wir sind überzeugt, dass dieses Ziel erreicht werden kann, aber erst, wenn die Wissenschaft genügend Fortschritte gemacht hat.“ Investitionen in tierversuchsfreie Alternativen (NAMs) seien wichtig. Sie erwarte, dass im Strategieplan 2025-27 von Horizon Europe weitere Aufrufe zur Entwicklung von NAMs angekündigt werden. (Von Markus Weisskopf)