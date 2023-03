Bürgerkrieg in Russland? Kriegsbefürworter fordert Bewaffnung russischer Städte und attestiert Armee Versagen

Von: Linus Prien

Der russische Kriegs-Hardliner Igor Girkin. © Twitter Screenshot/ @HarZizn

Russische Städte müssen sich selbst verteidigen können, da das Militär nicht dazu in der Lage ist. Das meint Kriegs-Hardliner Igor Girkin. Der russische Ex-Militär spricht auch von einem möglichen Bürgerkrieg.

Moskau – Wird es in Russland zum Bürgerkrieg kommen? Der russische Hardliner und Ex-Militär Igor Grikin hält dies für durchaus möglich. Der Grund dafür ist aus seiner Sicht das vermeintliche Versagen der russischen Truppen im Ukraine-Krieg. Girkin zufolge, der sich für ein noch brutaleres Vorgehen der russischen Truppen im Krieg stark macht, müssten sich die einzelnen Städte in Russland selbst bewaffnen, um sich richtig verteidigen können: „Die Idee steht im Raum. Als Schutz vor Terror- und Luftangriffen in jeder Stadt sollten diese ihre eigene Armee gründen, da die nationale Armee ihren Job nicht macht“, schrieb der ehemalige Kommandeur auf Telegram. Nach Informationen von t-online führte Grikin seine Bürgerkriegsvorstellungen nicht weiter aus, teilte sie jedoch in der Vergangenheit schon einmal.

Ukraine-Krieg: Droht Russland ein Bürgerkrieg?

Die Sorge, in Russland nicht wirklich sicher zu sein, teilt wohl auch Andrey Kartapolov. Der russische General hatte ebenfalls empfohlen, dass Firmen sich Luftabwehrsysteme beschaffen sollten. Kartapolov ist der ehemalige Vizeverteidigungsminister und hat mutmaßlich Kenntnis davon, welche Orte in Russland sicher sind und welche nicht. Er gab zu, dass vornehmlich militärische und wichtige staatliche Einrichtung geschützt seien. Auf viele andere, besonders zivile, träfe dies aber nicht zu.

Girkin pocht unterdessen weiter auf die Selbstbewaffnung der russischen Städte: „Das geschah schon zuvor, im Bürgerkrieg“, schreibt er, wie t-online berichtet. Er erinnert an etwaige Milizen, die sich mit anderen und dem Staat im Konflikt befanden und fragt: „Können wir das wiederholen?“. Auch der russische Anwalt Mark Feygin warnte vor einem Bürgerkrieg in Russland: „Russische Eliten brechen in verschiedene Fraktionen auf; eine unterstützt Putin, andere unterstützen ihn nicht und versuchen, ihn zu stürzen“, sagte er. „Das könnte zu einem Bürgerkrieg führen“, meint der Anwalt, wie die amerikanische Publikation Newsweek berichtet.

Ukraine-Krieg: Russischer Hardliner Girkin in Abwesenheit verurteilt

Igor Girkin wurde in den Niederlanden bereits wegen des Mordes an 298 Menschen zur lebenslänglichen Haft verurteilt. Grund dafür ist der Abschuss des Flugs MH17, für den er verantwortlich gemacht wurde. Girkin war einer der führenden Militärs bei der Annexion der Krim durch Russland. Später sollte er eine Gruppe von Separatisten anführen und zum Verteidigungsminister der selbst ernannten Volksrepublik Donezk ernannt werden. Girkin wurde nach dem Abschuss des Flugs MH17 entlassen. Später folgte seine Verurteilung in seiner Abwesenheit. In der Ukraine wird er außerdem wegen seiner Verbrechen gesucht. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs betätigt er sich als Blogger und fällt wegen seiner Kritik an der russischen Militärführung auf. (lp)