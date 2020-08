Diese Kandidaten wollen Bürgermeister in Osthessen werden – Frauen bewerben sich nicht

Jeweils nur ein Bewerber in Burghaun, Lauterbach und Freiensteinau, zwei Kandidaten in Kalbach, Wartenberg und Haunetal, gleich neun Bewerber in Steinau an der Straße: Die Auswahl bei den Bürgermeisterwahlen am 1. November in der Region ist höchst unterschiedlich. Frauen bewerben sich nicht.

Fulda - Diese Kandidaten wollen Bürgermeister in Osthessen werden*. In Burghaun tritt der parteilose Bürgermeister Simon Sauerbier nicht mehr an. Einziger Bewerber ist der Betriebswirt und CDU-Kommunalpolitiker Dieter Hornung. In Haunetal bewirbt sich der parteilose Amtsinhaber Gerd Lang um eine weitere Amtszeit. Er muss sich einem Gegenkandidaten stellen: Die CDU schickt den Kreistagsabgeordneten Timo Lübeck aus Haunetal ins Rennen.

In Lauterbach ist Rainer-Hans Vollmöller, seit fast 24 Jahren im Amt, der einzige Kandidat. Seine Bewerbung wird von der CDU unterstützt. In Wartenberg muss Amtsinhaber Dr. Olaf Dahlmann sein Amt gegen Herausforderer Steffen Blum, Hauptamtsleiter in der Bad Salzschlirfer Gemeindeverwaltung, verteidigen.

In Freiensteinau ist der parteilos Rathauschef Sascha Spielberger der einzige Bewerber. In Kalbach tritt Amtsinhaber Florian Hölzer (parteilos) nicht mehr an. Um das Amt bewerben sich Mark Bagus, SPD-Fraktionschef in Flieden, und der von der CDU unterstützte Florian Kraus, Vorstandsmitglied der Kalbacher CDU.

In Steinau an der Straße treten neun Bewerber an – Ex-Bürgermeister Malte Jörg Uffeln ist nicht dabei. Bewerber sind die parteilosen Ralph Braun, Michael Groblewski, Fred Markus Heiliger, Jens Knobeloch, Sebastian Schneider, Marco Thoma, Christian Zimmermann sowie Timo Jacob-da Rosa (SPD) und Marcus Pauli (FDP), den auch die CDU unterstützt. *Fuldaerzeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.