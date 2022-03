Bürgermeister Vitali Klitschko: Einer von zwei Bewohnern von Kiew hat die Stadt verlassen

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Profi © Efrem Lukatsky / dpa

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew die Hälfte der Einwohner aus der ukrainischen Hauptstadt geflohen.

Kiew - "Nach unseren Informationen hat einer von zwei Bewohnern von Kiew die Stadt verlassen", sagte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen.

"Jede Straße, jedes Gebäude, jeder Kontrollpunkt sind verstärkt worden", sagte Klitschko weiter. "Kiew ist in eine Festung verwandelt worden." Nach Angaben des Bürgermeisters haben knapp zwei Millionen Bewohner der Hauptstadt die Flucht ergriffen; im Großraum Kiew lebten vor dem Krieg rund 3,5 Millionen Menschen.

Am Morgen hatte der ukrainische Generalstab erklärt, die russischen Streitkräfte hätten in der Nacht ihre "offensive Operation" zur Einkesselung der Hauptstadt fortgesetzt. AFP-Reporter sahen am Donnerstag, wie gepanzerte Fahrzeuge der russischen Verbände am Nordostrand der Hauptstadt auffuhren. Ukrainische Soldaten berichteten von schweren nächtlichen Gefechten um die Kontrolle über die Hauptzufahrtsstraße nach Kiew.



