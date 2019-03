Bürgerschaftswahl in Bremen 2019: Umfragen und aktuelle Prognosen

Die Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 deuten einen Regierungswechsel an. Laut den Prognosen muss Rot-Grün um die Mehrheit zittern.

Bremen - Am 26. Mai 2019 wird in Bremen die Bürgerschaft neu gewählt. Die Kräfteverhältnisse im Stadtstaat könnten sich drastisch ändern, denn die aktuelle rot-grüne Koalition kann sich einer erneuten Mehrheit nicht sicher sein. Die Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Bremen deuten an, dass die SPD eine neue Koalition benötigt, um an der Macht zu bleiben. Die CDU darf darauf hoffen, erstmals den regierenden Bürgermeister der Hansestadt zu stellen.

Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 (alle Angaben in Prozent)

Institut Datum SPD CDU Grüne Linke FDP AfD Sonstige Infratest dimap / Weser-Kurier 7. Februar 2019 24 25 18 13 6 8 6 INSA / Bild 14. Mai 2018 22 24 14 17 9 10 4 Infratest dimap / Weser-Kurier 1. Mai 2018 26 24 14 15 7 9 5 Infratest dimap / Radio Bremen 19. Januar 2017 29 24 13 11 8 11 4 Bürgerschaftswahl 2015 10. Mai 2015 32,8 22,4 15,1 9,5 6,6 5,5 8

Ausgangslage vor der Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen

Die Hansestadt Bremen wird seit 1946 ohne Unterbrechung von SPD-Bürgermeistern regiert. Seit 2015 regiert Carsten Sieling in seiner ersten Amtszeit. Seit der vergangenen Bürgerschaftswahl ist er der Nachfolger von Jens Böhrnsen, der zehn Jahre lang die Regierungsverantwortung im Bundesland mit der kleinsten Bevölkerungszahl hatte. Stabil blieb hingegen die Regierungskoalition, auf die sich Sieling stützt. Im Jahr 2019 endet die dritte Legislaturperiode in Folge, die von einer rot-grünen Koalition geführt wird.

Ob es mit Rot-Grün weitergehen kann, ist angesichts der Prognosen zur Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen noch unsicher. Während der kleine Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen im Vergleich zur letzten Wahl zulegen dürfte, liegt die SPD in Umfragen dauerhaft unter ihrem Wahlergebnis von 2015. Das Ergebnis von 32,8 Prozent der Stimmen, das die SPD zur mit Abstand stärksten Partei machte, scheint heute unerreichbar. Selbst ein Ergebnis unter 25 Prozent erscheint realistisch.

Prognosen zur Bürgerschaftswahl 2019: Rot-Rot-Grün, Jamaika oder GroKo?

Was passiert also, wenn es für SPD und Bündnis 90/Die Grünen nicht mehr reicht? Im Wesentlichen werden in Bremen drei Optionen diskutiert, die eine sichere Mehrheit liefern - falls denn die Koalitionsgespräche eine Einigung bringen.

GroKo: Die Mehrheit für eine große Koalition ist sicher. Die offene Frage wäre laut den Prognosen, ob die Bürgerschaftswahl die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten zur stärksten Kraft macht. Die CDU könnte erstmals den Bürgermeister stellen, falls sie die SPD überholt. Zu bedenken bleibt aber, dass Carsten Sieling erst im vorigen Jahr die Zusammenarbeit zwischen SPD und Union in Berlin kritisch beurteilte.

Eine Koalition mit der AfD erscheint unwahrscheinlich. Die Partei wird wohl den sicheren Wiedereinzug in den Landtag schaffen und der Opposition angehören. Die Partei wird von Spitzenkandidat Frank Magnitz in den Wahlkampf geführt. Magnitz wurde bundesweit bekannt, nachdem er im Januar auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt wurde.

Falls Sie noch unsicher sind, wen Sie bei der Bürgerschaftswahl in Bremen wählen sollen, kann Ihnen der Wahl-O-Mat eine Entscheidungshilfe sein.

