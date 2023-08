„Bürokratiemonster ersten Grades“: Cannabis-Gesetz ruft bei Polizei- und Zoll-Gewerkschaften Kritik hervor

Cannabisgesetz(Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Bei den Gewerkschaften der Polizei und des Zolls ruft das vom Kabinett beschlossene Cannabis-Gesetz wenig Begeisterung hervor.

Berlin in Deutschland - Das Cannabis-Gesetz bringe „ein Bürokratiemonster ersten Grades hervor, das schon wegen seiner Überkomplexität zum Kontrollverlust in der Realität führen wird“, erklärte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, am Mittwoch. „Von einer eigentlich vorgesehenen Entlastung von Polizei und Justiz kann keine Rede sein.“

Die Polizeigewerkschaft führte eine Reihe von Kritikpunkten an. So sei bislang völlig offen, wie mit Kraftfahrern im Straßenverkehr umgegangen werden soll, die unter Cannabis-Einfluss stehen. Auch die Kontrolle der geplanten Cannabis-Vereine sei sehr aufwendig: „Jeder festgestellte Verstoß erfordert anschließend umfangreiche Ermittlungsarbeit“, kritisierte Wendt.



Auch die Deutsche Zollgewerkschaft sprach von einem „Bürokratiemonster mit vielen ungeklärten Fragen“. Gewerkschaftschef Thomas Liebel verwies darauf, dass der Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium dem Zoll die Überwachung von Einfuhr und Ausfuhr von Cannabis zu medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken auferlege - aber offen lasse, „was eigentlich genau“ damit gemeint sei.



Ungeklärt sei in dem Entwurf auch, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die mit mehr als der erlaubten Menge von 25 Gramm Cannabis für den Eigenbedarf in einer Zollkontrolle erwischt würden. „Dürfen die Zollbeamtinnen und Zollbeamten diese Person auch unter der neuen Rechtslage weiterhin festhalten und die Verstöße ahnden?“, fragte Liebel. „Dazu gab es bisher keine Antworten.“ pw/mt

Berliner Polizeigewerkschaft will Entschädigung für angegriffene Beamte

Angesichts vermehrter Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten hat der Berliner Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) eine „Angriffsentschädigung“ für Betroffene gefordert. Diese sollte 2000 Euro bei einem körperlichem Angriff und 1000 Euro bei einer Beleidigung betragen, schlug die Gewerkschaft am Mittwoch vor. Gefordert wird die Entschädigung für Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt - sowohl für verbeamtete als auch tarifbeschäftigte Kräfte.



Die Zahlung soll unabhängig von der Schwere der Verletzung nach einem abgeschlossenen Strafverfahren erfolgen und zudem einkommenssteuer- und pfändungsfrei sein. Eine solche Angriffsentschädigung forderte kürzlich ebenfalls der Hamburger Landesverband der Polizeigewerkschaft. In Hessen wurde eine Entschädigung in Höhe von 2000 Euro bereits Ende 2021 eingeführt.



Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr in Berlin 8726 Polizeikräfte angegriffen - 157 Fälle oder 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 1565 davon wurden körperlich verletzt, 16 von ihnen schwer. awe/pw