Bulgarischer Ex-Regierungschef bei „Großeinsatz“ festgenommen – Borissow nun wieder auf freiem Fuß

Von: Julia Schöneseiffen

Der frühere bulgarische Ministerpräsident Borissow war zunächst wegen Veruntreuung von EU-Geldern, dann wegen des Verdachts auf Erpressung verhaftet worden. Nun wurde der 62-Jährige freigelassen.

Sofia - Der frühere bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow war am Donnerstag (17. März) im Zuge von Ermittlungen zur Veruntreuung von EU-Mitteln festgenommen worden. Borissow und weitere Vertreter seiner Partei seien bei einem „Großeinsatz im Zusammenhang mit 120 Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft in Bulgarien“ festgenommen worden, erklärte das Innenministerium in Sofia am Donnerstagabend.

Zu den Festgenommenen gehören dieser Meldung folgend auch der frühere Finanzminister Wladislaw Goranow, die frühere Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Parlament Menda Stojanowa und die frühere Presseamtschefin Sewdalina Arnaudowa. Es gebe Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in zahlreichen Objekten im ganzen Land, erklärte das Ministerium.

Dem Fernsehsender BNT zufolge geht es um Veruntreuung von EU-Fonds. „Niemand steht über dem Gesetz!“, kommentierte Regierungschef Kiril Petkow auf seiner Facebookseite.

Festnahme von Borissow: Doch kein Missbrauch von EU-Geldern

Einen Tag nach seiner Festnahme bringt die Justiz seine Inhaftierung nun doch nicht mehr mit einem Missbrauch von EU-Geldern in Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft von Sofia teilte am Freitag mit, die vorgerichtliche Ermittlung laufe wegen des Verdachts auf Erpressung und schließe die Zuständigkeit der EU-Staatsanwaltschaft aus. Dies steht im Widerspruch zu der ursprünglichen Information des Innenministeriums, die inzwischen von der Webseite entfernt wurde.

Finanzminister Assen Wassilew führte Borissows Festnahme auf einen Hinweis eines im Exil in Dubai lebenden bulgarischen Glücksspielmagnaten zurück, gegen den in Bulgarien 18 Anklagen erhoben worden sind. Dieser wirft Borissow und dem ebenso am Donnerstagabend festgenommenen früheren Finanzminister Wladislaw Goranow Erpressung vor. Inhaftiert wurde auch Borissows frühere Medienberaterin Sewdalina Arnaudowa, nicht aber die Chefin des parlamentarischen Haushaltsausschusses Menda Stojanowa, wie es ursprünglich hieß.

Früherer bulgarischer Ministerpräsident Borissow wieder auf freiem Fuß

Anhänger von Borissows bürgerlichen Partei GERB sowie die Parlamentsfraktion verlangten bei Protesten am Regierungssitz und vor dem Parlament seine Freilassung. 24 Stunden nach seiner Festnahme wurde Borissow schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Er verließ am Freitagabend die Polizeizentrale in der Hauptstadt Sofia, wie Medien berichteten. „Keine Vorwürfe, nichts“, sagte Borissow laut einem Bericht des TV-Senders bTV.

Der frühere bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow wurde 24 Stunden nach seiner Festnahme freigelassen. (Archivbild) © Stephanie Lecocq / EPA / dpa

Seine Festnahme am Vorabend sei „brutal und empörend“ gewesen, erzählte der 62-Jährige gegenüber Reportern. Anhänger seiner GERB-Partei, die sich vor der Polizeizentrale versammelt hatten, jubelten. Freigelassen wurden auch Ex-Finanzminister Wladislaw Goranow sowie Sewdalina Arnaudowa.

Ministerpräsident Petkow: „Absolute Sabotage von Seiten der Staatsanwaltschaft“

Ministerpräsident Petkow, der „Null Toleranz“ gegenüber Korruption angekündigt hat, verurteilte am späten Freitagabend eine „absolute Sabotage von Seiten der Staatsanwaltschaft“. Es gebe keine unabhängige Staatsanwaltschaft, kritisierte er und kündigte an, er werde „weiter dafür kämpfen“, damit Bulgarien, ärmstes Mitglied der EU, „ein freies und normales europäisches Land“ werde. „Es gibt keine Unberührbaren mehr“, sagte der Regierungschef. Die Staatsanwaltschaft wies die Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin erklärte, für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens hätten die Beweise nicht gereicht.

Petkows neu gegründete Anti-Korruptionspartei hatte die Parlamentswahl im November überraschend klar gewonnen. Borissows insgesamt zehnjährige Zeit als Regierungschef war von Korruptionsvorwürfen überschattet. Erst am vergangenen Sonntag wurde der 62-Jährige als Chef seiner bürgerlichen Partei GERB wiedergewählt, die aktuell größte Oppositionskraft ist.

Korruptionsprobleme in Bulgarien

Die Festnahme erfolgte einen Tag nach einem Besuch der Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft, Laura Kövesi, in Sofia. Sie hatte Petkows „Entschlossenheit“ im Kampf gegen die Korruption hervorgehoben und betont, es sei an der Zeit, dass die bulgarischen Behörden mit der EU-Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung „besonders sensibler Fälle“ zusammenarbeiteten. Laut Kövesi haben Ermittler ihrer Behörde 120 Verfahren wegen Veruntreuung von EU-Geldern eröffnet, darunter Agrarhilfen, Geld für Bauprojekte und zur Abfederung der Folgen der Corona-Krise. (dpa/Afp/jsch)