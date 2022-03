Bund prüft die Bereitstellung von weiteren Gebäuden als Flüchtlingsunterkünfte

Aufgrund der Flüchtlingswelle aus der Ukraine braucht es weitere Unterkünfte © Felix Hörhager/dpa

Berlin - Der Bund prüft angesichts des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine, ob er aus seinen Immobilien weitere Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte bereitstellen kann. Das geht aus einem Schreiben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) an die Innenminister der Länder hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) prüfe «mit Nachdruck», welche weiteren Liegenschaften sich eigneten. Länder und Kommunen sollten Betreiber für zusätzliche Unterkünfte organisieren, bittet Lindner in dem auf Montag datierten Brief.

Die Bima gehört dem Bund und ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Auch bisher überlässt sie Gebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen mietfrei an die Länder und Kommunen. Aktuell gebe es in 254 Liegenschaften 50 460 Unterbringungsplätze. Davon sei zuletzt nur etwa die Hälfte ausgelastet gewesen. (dpa)