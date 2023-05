Bundesbürger befürchten negative Auswirkungen auf deutsch-türkisches Verhältnis bei Erdogan-Wahlsieg

Wahlplakate in der Türkei

Umfrage

Laut Umfrage sind die Deutschen besorgt um das Verhältnis zur Türkei, wenn der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wiedergewählt wird.

Köln in Deutschland - Die Bundesbürger befürchten bei einer möglichen Wiederwahl des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan negative Auswirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis. Im aktuellen „Deutschlandtrend“ für das ARD-“Morgenmagazin“ vom Freitag sehen 68 Prozent der Befragten einen Wahlsieg Erdogans als kritisch für die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei an. Diese Ansicht ist in allen Bevölkerungsgruppen und bei Anhängern aller Parteien verbreitet, wie die Umfrage weiter ergab.

Nur neun Prozent der Befragten waren demnach der Auffassung, dass eine Bestätigung Erdogans im Amt für die Beziehungen zwischen beiden Ländern gut wäre. Fast jeder vierte Bundesbürger (23 Prozent) konnte oder wollte sich in dieser Frage nicht festlegen.



Für den „Deutschlandtrend“ im Auftrag des ARD-“Morgenmagazins“ hatte das Meinungsforschungsunternehmen Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch dieser Woche 1220 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.



Die Türkei wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Dabei könnte es zu einem Wendepunkt der jüngeren türkischen Geschichte kommen: Der seit 20 Jahren - zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident - regierende Erdogan könnte abgewählt werden. Sein Herausforderer, der Sozialdemokrat Kemal Kilicdaroglu, liegt in Umfragen zwei bis zehn Prozentpunkte vorn. cha/se