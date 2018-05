Bamf-Skandal: Ministerin Barley erwartet von Seehofer umfassende Aufklärung

Berlin - In die Diskussion um die Missstände beim Flüchtlingsbundesamt (BAMF) hat sich nun auch Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) geäußert. Sie fordert in einem Interview nun bundesweite Kontrollen der Asylbescheide. „Ich würde mir wünschen, dass stichprobenartig generell und überall in Deutschland Asylbescheide überprüft werde, sagte die 49-jährige der Bild am Sonntag. „Diese Maßnahme könnte helfen, Vertrauen wiederherzustellen.“ Ein grundsätzlicher Generalverdacht gegen alle Mitarbeiter der Bundesbehörde sei allerdings falsch.

Eine Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) formulierte Barley allerdings nicht. Im Gegenteil, sie traue ihm die Aufklärung des Sachverhaltes zu: „Man muss ihm eine Chance dafür geben. Er ist ja erst seit gut zwei Monaten im Amt.“ Dennoch schickte sie dem ehemaligen Ministerpräsidenten Bayerns eine Forderung hinterher: „Ich erwarte aber schon, dass Seehofer die Missstände beim BAMF umfassend aufklärt und Strukturen schafft, die eine Wiederholung unmöglich machen.“

