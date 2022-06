Bundeskanzler Scholz: Besuch in Kiewer Vorort Irpin

Bundeskanzler Olaf Scholz geht an zerstörten Gebäuden in Irpin im Großraum Kiew vorbei © Kay Nietfeld / dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in der Ukraine angekommen und besucht zunächst den Vorort Irpin.

Irpin in der Ukraine - Gemeinsam mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi besuchte er am Donnerstagmorgen den Kiewer Vorort, der wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zum Symbol des russischen Angriffskrieges in der Ukraine geworden war, wie AFP-Reporter berichteten. Begleitet wurden die drei Staats- und Regierungschefs vom rumänischen Präsidenten Klaus Johannis und einem großen Sicherheitsaufgebot.

In Irpin und in weiteren Städten der Region waren während der russischen Besetzung im März hunderte Zivilisten getötet worden. Derzeit laufen internationale Ermittlungen, um die Schuldigen für diese Kriegsverbrechen zu ermitteln.



Scholz, Macron und Draghi hatten am Morgen die ukrainische Hauptstadt mit dem Zug erreicht. Es ist der erste Besuch der Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Italien in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar. Voraussichtlich werden dabei der ukrainische Antrag auf EU-Mitgliedschaft sowie weitere Waffenlieferungen im Vordergrund stehen. noe/ju

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko "glücklich und stolz" über Scholz-Besuch



Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat sich erfreut über die Ankunft von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der ukrainischen Hauptstadt gezeigt. "Ich bin als Bürgermeister glücklich und stolz, dass der deutsche Bundeskanzler zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten und dem italienischen Regierungschef unsere Stadt besucht", sagte Klitschko am Donnerstag der "Bild"-Zeitung.



"Das ist ein Zeichen großer Unterstützung in einer Zeit, in der es immer noch ein Risiko ist, Kiew zu besuchen, denn es können weiter jederzeit Raketen einschlagen", fügte er hinzu. Nach den Worten von Klitschko hat der Besuch "vor allem große Symbolbedeutung und zeigt die Unterstützung für die Ukraine in Zeiten des Krieges". Stabilität in Europa könne es nur dann geben, "wenn Putin diesen grausamen Krieg gegen unser Land endlich beendet".



Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi trafen am Donnerstagmorgen per Zug in Kiew ein. Es ist der erste Besuch der drei Politiker in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar. hex/mt