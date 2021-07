Österreichs Kanzler Kurz warnt vor Migration aus Afghanistan: „Zustände wie damals verhindern“

Kurz nach Afghanistan-Abzug der Bundeswehr

Von Josef Forster schließen

Österreichs Kanzler Kurz rechnet mit einer hohen Anzahl Geflüchteter aus Afghanistan. Die Sicherheitslage ist prekär, dennoch kündigt er die Fortführung seiner Abschiebepolitik an.

Berlin/München - Die Lage in Afghanistan verschärfte sich zuletzt dramatisch. Allein im Mai und Juni wurden nach einem Bericht der Vereinten Nationen über 2000 Zivilisten verwundet oder getötet - so viele wie noch nie seit Beginn der UN-Aufzeichnungen 2009. Die militant-islamistischen Taliban startete eine Offensive, tausende Menschen wollen das Land verlassen. Das Ziel vieler: Europa. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz warnte am 25. Juli im Gespräch mit der Bild vor den Entwicklungen. Er sieht die Sicherheit Österreichs und Deutschland in Gefahr.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert frühzeitiges Handeln der EU

Die Lage der Menschen vor Ort sei dramatisch, so Bundeskanzler Kurz. Trotzdem warnte der österreichische Regierungschef vor einer unkontrollierten Einwanderung nach Europa. In der Vergangenheit hätten „Migrationsbewegungen zu massiven Problemen geführt“, so Kurz. Statt der EU hält Kurz „Nachbarstaaten, die Türkei oder sichere Teile Afghanistans definitiv für den richtigeren Ort, als dass die Menschen alle nach Deutschland, Österreich oder Schweden kommen“. Er forderte seine Regierungskollegen auf, frühzeitig auf die Migrationsströme aus Afghanistan zu reagieren, um „Zustände wie damals zu verhindern“. Kurz bezieht sich dabei auf die Migrationsbewegung im Jahr 2015.

Der österreichische Bundeskanzler befürchtet Auswirkungen auf die innere Sicherheit der EU-Staaten. „Sie müssen sich ja nur die Kriminalitätsstatistiken anschauen. Vieles, was es hier an Brutalität gibt, hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Die Zahlen sind sehr eindeutig in gewissen Gruppen, was die Häufung der Gewaltverbrechen betrifft, was die Häufung von sexueller Gewalt gegen Frauen zum Beispiel betrifft“, erörterte Kurz gegenüber der Bild. Die Zahlen der Kriminalitätsstatistik zeichnen in Deutschland ein anderes Bild. Das Statistische Bundesamt berichtete, dass die Kriminalitätshäufigkeitsziffer (KHZ) der Straftaten pro 100.000 Einwohner in den letzten Jahren annähernd gleich geblieben ist. Bei Delikten wie Diebstahl und Raub war die KHZ sogar rückläufig. Ein dramatischer Anstieg an Straftaten durch Zuwanderung kann für Deutschland nicht festgestellt werden.

Afghanistan: Nach Abzug internationaler Truppen steigt Anzahl ziviler Opfer sprunghaft

Die Bundeswehr verließ Afghanistan nach knapp 20 Jahren Einsatz Ende Juni, die USA will bis August alle Truppen abziehen. Und die afghanischen Streitkräfte? Sie versuchen verlorene Gebiete von den Taliban zurückzuerobern. Vor allem die Zivilbevölkerung leidet unter den Kämpfen. Im gesamten ersten Halbjahr lag die Zahl der zivilen Opfer dem UN-Bericht zufolge bei 1659 Getöteten und 3524 Verletzten. Sebastian Kurz beabsichtigt, mit humanitärer Hilfe den Afghanen beizustehen, um so die „Situation vor Ort zu verbessern“. An seiner restriktiven Asylpolitik hält der junge Bundeskanzler trotzdem fest: „Wir werden sicherlich weiter abschieben“. (jjf/dpa)