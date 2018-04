Vorbereitung auf Trump: Reisegruppe stöbert Merkel beim Burger-Essen auf

USA-Besuch der Kanzlerin im News-Ticker: Der Handelsstreit, die NATO, der Syrien-Konflikt - Mit diesen und anderen Themen werden sich Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump am Freitag in Washington befassen.

Am Freitag, 27. April besucht Bundeskanzlerin Merkel den US-Präsidenten Trump in Washington.

Anders als zuvor beim französischen Präsidenten Macron wird es sich um eine „Kurzvisite“ handeln: Geplant sind ein zweistündiges Gespräch und ein Mittagessen im Weißen Haus. Am Samstagmorgen wird die Kanzlerin wieder in Berlin sein.

Die beiden Regierungschefs werden über wirtschaftliche Themen wie den Handelsstreit reden, aber auch über den Konflikt in Syrien und die deutschen Verteidigungsausgaben für die NATO.

Für die Bundeskanzlerin dürfte es keine einfache Aufgabe werden. Seit Trumps Wahl haben sich die deutschen Beziehungen zu den USA deutlich verschlechtert.

>>>AKTUALISIEREN<<<

13.10 Uhr: Auch Angela Merkels kulinarische Vorbereitung auf das Essen mit Trump ist nun auf Umwegen publik geworden: Offenbar wurde die Kanzlerin von einer brasilianischen Reisegruppe beim Burger-Essen im Washingtoner Regierungsviertel Georgetown aufgespürt, wie der Nachrichtensender n-tv berichtet. Auch für ein Foto posierte Merkel - besonders glücklich schaut sie auf dem Schnappschuss allerdings nicht...

Stärkung bei Burger und Pinot Grigio: Merkel macht vor Trump-Treffen Brasilianer glücklich https://t.co/feGXdFaYAO (Video) — ntv (@ntvde) 27. April 2018

11.08 Uhr: Schon in der Nacht auf Freitag ist Angela Merkel in Washington gelandet. Klar ist schon jetzt: Einfach werden die Gespräche mit Trump nicht. Spekuliert wird schon jetzt, wie Merkel den US-Präsidenten von ihren Standpunkten überzeugen will. Während die Nachrichtenagentur AFP berichtet, Merkel wolle Trump mit Fakten zu Import und Export im Handelsstreit in die Enge treiben, hat bild.de „Vertraute der Kanzlerin“ auch über eine konkrete Gesprächsführungsstrategie munkeln hören.

Wichtig sei, dass Trump nach den Verhandlungen gefühlt als „Sieger aus dem Ring steigen kann“ - und Ergebnisse, so schmal sie auch seien als „erste Früchte seiner Präsidentschaft verkaufen kann“, hat ein Informant über Merkels Plan geplaudert.

10.57 Uhr: Willkommen zu unserem News-Ticker zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington. In den folgenden Stunden werden wir Sie hier über alle Entwicklungen beim heiklen Zusammentreffen der beiden Politiker auf dem Laufenden.

„Sie werden sich zusammensetzen und versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden“

Nach Emmanuel Macron ist jetzt Angela Merkel an der Reihe der Staatenlenker, die den US-Präsidenten Donald Trump in Washington besuchen. Etwa 24 Stunden nach Abreise der französischen Präsidenten, wird die deutsche Bundeskanzlerin in den Vereinigten Staaten landen. Doch ihr Besuch wird mit Sicherheit ganz anders ablaufen als der Macrons.

Denn für Merkel dürfte es keine einfache Reise werden. Auch wird es sich um keinen großangelegten Staatsbesuch handeln, wie bei Macron, sondern um einen „Arbeitsbesuch“: Am Freitag wird Merkel ein zweieinhalbstündiges Gespräch mit Trump im Weißen Haus haben. Danach ist ein Mittagessen geplant. Schon am nächsten Tag wird die Bundeskanzlerin schon wieder nach Berlin fliegen.

Trotzdem werden die beiden in ihrem kurzen Gespräch einige Themen zu besprechen haben. Wie der Spiegel berichtet, soll es vor allem ein zentrales Thema für Trump geben: Die US-Forderung nach einer Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben.

Merkel wird hingegen versuchen, genauso wie ihr französischer Kollege einige Tage vor ihr, den Handelsstreit zu entschärfen und die EU von den Strafzöllen aus Stahl und Aluminium auszunehmen. Andere Themen werden das Atomabkommen und der Konflikt in Syrien sein.

Begeisterung der US-Medien für Merkel ist abgekühlt

Ein voller Terminplan für Merkel, die sich außerdem für eine Verbesserung der deutschen Beziehungen zu den USA einsetzen muss. Das amerikanisch-deutsche Verhältnis ist seit Trumps Wahl auf einem Tiefpunkt. Vor Merkels erstem Treffen mit Trump im März 2017, als es zu einer peinlichen Händedruck-Situation kam, hatten US-Medien noch gewitzelt: Trump trifft den Führer der Freien Welt - gemeinhin ein Synonym für den jeweiligen US-Präsidenten. Jetzt schreibt etwa das Fachblatt Foreign Policy: „Merkels Ansatz ist typisch deutsch - moralistisch, scheinheilig und völlig ineffektiv.“ Die Washington Post brachte es auf diesen Nenner: „Nur einer der beiden europäischen Staatsleute hat sich den Respekt Trumps erarbeitet - und es ist nicht Merkel.“

Im Interview mit dem US-amerikanischen Sender Bloomberg sagte CDU-Politiker Peter Beyer, das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA sei zwar „herausfordernd“, Merkels Besuch sollte aber nicht mit dem Staatsbesuch Macrons verglichen werden: „Merkel und Trump haben viel zu besprechen. Es ist kein Staatsbesuch, hier geht es um Arbeit. Die zwei werden sich zusammensetzen und versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden“.

Keine Durchbrüche erwartet

Allerdings wird von der deutschen Regierung kein Durchbruch in den Hauptstreitthemen erwartet. Der Präsident lässt kaum eine Gelegenheit aus, Deutschland als Negativbeispiel zu brandmarken. Ob es um den Bau der Ostseepipeline Nordstream 2 geht, den deutschen Beitrag für die gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen der Nato oder um den internationalen Handel, bei dem sich Trump von den Deutschen und ihren Autos überrollt fühlt: Deutschland kommt nie gut weg.

Doch selbst wenn Merkel am Samstagmorgen ohne konkrete Ergebnisse wieder in Berlin landet - ein Erfolg dürfte es für sie schon sein, wenn sie den unberechenbaren Amerikaner zum Nachdenken über seine Entscheidungen bewegen konnte. Das Wichtigste sei, dass deutlich werde, dass mit Trump trotz aller Meinungsverschiedenheiten weiter in guter Atmosphäre gesprochen worden sei, heißt es - und dass Merkel ihre Punkte habe machen können: für Freihandel und gegen Protektionismus, für Mulilateralismus und die gemeinsamen westlichen Werte der Demokratie.

Über die Schwierigkeiten ihres Washington-Trips dürfte sich die Bundeskanzlerin keine Illusionen machen. Szenen wie jene, als Trump dem viel jüngeren Macron am Dienstag im Oval Office eine Haarschuppe vom Anzug wischte, will die Kanzlerin unbedingt vermeiden. Zwar hat Merkel lange Verhandlungserfahrung mit männlichen Typen wie dem Russen Wladimir Putin. Trump aber, sagen Eingeweihte, ist für sie ein besonders schwieriger Fall. Da komme Merkel sogar eher mit ausgewiesenen Machos wie Putin zurecht. Der setze immerhin nicht so auf Körperkontakt.

dpa/fm