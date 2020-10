Neue Corona-Regel: Beherbergungsverbot auch für deutsche Reisende kommt - doch neues Chaos naht schon

Am Mittwochnachmittag treffen sich die Chefs der Staatskanzleien der Länder zu einer Telefonkonferenz. Dabei haben sich die Länder auf eine erste Maßnahme geeinigt.

Update vom 7. Oktober, 21.00 Uhr: In Nordrhein-Westfalen gibt es vorerst keine Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots. „Es gibt keinen Automatismus“, sagte am Mittwoch der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU). Die Maßnahme könne genutzt werden, wenn das nordrhein-westfälische

Gesundheitsministerium bestimmte Regionen zu Risikogebieten erkläre. Dafür müsse es ein „anhaltend diffuses Infektionsgeschehen geben“.



In Bayern hingegen gilt ab kommendem Donnerstag ein Beherbergungsverbot für Reisende aus vier Berliner Bezirken (Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg), aus Bremen sowie aus den Städten Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, ist aber weiter willkommen.

Das Beherbergungsverbot richte sich nicht ausschließlich nach der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, es handle sich vielmehr um Einzelfallentscheidungen auf Grundlage auch anderer Aspekte, hieß es. Die „Risikogebiete“ sollen regelmäßig aktualisiert werden - in welchen Abständen, ist noch offen.

Neue Corona-Regel: Beherbergungsverbot auch für deutsche Reisende kommt - weiteres Bundesland schießt quer

Update vom 7. Oktober, 18.50 Uhr: Auch Berlin plant keine Beherbergungsverbote für Einreisende aus inländischen Corona-Risikogebieten. Das teilte eine Sprecherin des Senats am Mittwoch auf Anfrage mit. „Jedes Bundesland muss für sich selbst die Entscheidung treffen, wie es die Pandemie eindämmen kann. Der Berliner Senat hat hier in den letzten Wochen weitreichende Maßnahmen verabschiedet, oft weitreichender als andere Bundesländer“, so die Senatssprecherin. „Vier Bundesländer, darunter Berlin, wollen aktuell keine Beherbergungsverbote aussprechen.“



Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gaben zu dem Beschluss der Staatskanzleichefs verschiedene Protokollerklärungen ab. Niedersachsens Vertreter behielt sich vor, zu prüfen, ob der Beschluss mitgetragen werden kann.



Neue Corona-Regel in Deutschland - Thüringen lehnt Beherbergungsverbot ab

Update vom 7. Oktober, 18.23 Uhr: Thüringen schließt sich einem allgemeinen Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten nach Angaben der Landesregierung nicht an. Das Land habe bei der Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun eine entsprechende Erklärung abgegeben, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Erfurt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, er habe den Eindruck, dass die Bundesländer in dieser Frage unterschiedliche Positionen haben und noch nicht dicht beieinander lägen.

Er sprach sich dafür aus, die Verantwortung bei den Gesundheitsämtern in den Risikogebieten zu belassen. Die infizierten Menschen oder solche mit Corona-Verdacht dürften die Region mit einem Hot-Spot nicht verlassen. Hoteliers zu verbieten, Menschen aus Risikogebieten zu beherbergen, bezeichnete er als „ein Eingriff in das Gewerberecht“.

Update vom 7. Oktober, 16.05 Uhr: Die Chefs der Staatskanzleien der Länder haben sich in ihrer Telefonkonferenz auf eine erste Maßnahme geeinigt. Beschlossen wurde ein Beherbergungsverbot für Urlauber, die aus einem inländischen Corona-Risikogebiet kommen. Das Verbot gelte bundesweit, wie die dpa vermeldet.

Wer aus einem innerdeutschen Risikogebiet anreist, muss demnach einen negativen Corona-Test vorweisen. Nach Informationen der Agentur AFP sollen sich mindestens 11 Bundesländer auf die Umsetzung der Maßnahmen geeinigt haben. Bisher noch nicht bekannt ist, ob diese Regelung auch für einen Besuch bei Freunden oder Verwandten gilt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verkündete den Beschluss auch via Twitter.

Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten in Bayern: Wer aus einem Risikogebiet kommt und hier Urlaub machen will, benötigt einen negativen Corona-Test - sonst gilt ein Beherbergungsverbot. Dies betrifft auch Berliner Bezirke, die wegen hoher Infiziertenzahl Risikogebiete sind. — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 7, 2020

Länder-Konferenz wegen einheitlicher Corona-Maßnahmen - Diskussion über Umgang mit inländischen Risikogebieten

Originalmeldung vom 7. Oktober:

In der Corona-Krise sorgt die föderale Struktur der Bundesrepublik dafür, dass in Deutschland ein Flickenteppich an Regelungen und Maßnahmen entstanden ist. Dieser soll nun in einer Telefonkonferenz, die am Mittwochnachmittag stattfindet, zumindest teilweise überwunden werden. Dort treffen sich die Chefs der Staatskanzlei der jeweiligen Länder gemeinsam mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) um über einen gemeinsamen Weg in der Corona-Politik zu beraten.

Zentrales Thema hierbei sind vor allem einheitliche Reisevorschriften im deutschen Inland. Ein Thema, was vor allem durch die angespannte Infektionslage* in deutschen Großstädten wie Berlin oder München an Relevanz gewinnt. Unter anderem war Schleswig-Holstein in die Kritik geraten, nachdem einige Kommunen und Stadtbezirke von Berlin zu inländischen Risikogebieten erklärt wurden und Quarantäne-Maßnahmen für Einreisende als Konsequenz mit sich brachten.

Kanzleramtchef Helge Braun wartn vor Regel-Flickenteppich - ruft viele Probleme hervor

Kanzleramtschef Helge Braun forderte vor der Konferenz am Mittwoch gegenüber der Bild: „Deshalb ist es jetzt die Aufgabe dieser Großstädte, schnell so wirksame Maßnahmen zu ergreifen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden.“ Das oberste Ziel in der momentanen Situation sei jedoch, dass Bund und Länder bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie an einem Strang ziehen. „Bund und Länder sind gemeinsam in der Pflicht, die Ausbreitung des SARS-CoV2-Virus wirksam zu unterbinden. Das entscheidende Mittel dafür ist, die Infektionszahlen so niedrig zu halten, dass die vollständige Kontaktnachverfolgung erhalten bleibt oder in den Hotspots schnellstmöglich wieder erreicht wird“, so Braun.

+ Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat den bestehenden Flickenteppich an Corona-Maßnahmen in Deutschland kritisiert. © Britta Pedersen/dpa-Pool/dpa

Zwar habe der CDU-Politiker Verständnis dafür, wenn Länder ihrer Bürger vor eine Infektion mit dem Coronavirus schützen wollen, den der aus resultierenden Flickenteppich an Maßnahmen können man jedoch nicht akzeptieren. Es sei eine „Behelfsmaßnahme, die ihrerseits viele Probleme hervorruft.“ Auch vonseiten der Länder wurden viele Stimmen laut, welche die Diskrepanz der Regelungen zwischen den Ländern scharf kritisierten.

Auch Söder und Caffier warnen vor Flickenteppich und fordern einheitliche Regelungen

„Ich sehe mit Sorge, wie sich Regelungen der Bundesländer auseinanderentwickeln und ein Flickenteppich entsteht“, sagte der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern Lorenz Caffier (CDU). Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für eine einheitliche Quarantäne-Verordnung der Länder ausgesprochen. (fd) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

