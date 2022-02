Deutsche Fußballspiele bald in Saudi-Arabien? DFL-Chefin will „aktuell nichts ausschließen“

Von: Andreas Schmid

Die spanische Fußballliga spielt bereits in Saudi-Arabien. Zieht Deutschland nun nach? © Julio Munoz/Agencia EFE via Imago

„Es gibt für mich keine heiligen Kühe“, sagt die neue Vorsitzende der Deutschen Fußball-Liga. Künftig könnte damit auch in Saudi-Arabien gespielt werden.

München - Finden Fußballspiele deutscher Teams bald auf arabischem Boden statt? Schon bald könnte dieses noch vor Jahren utopische Szenario Realität werden. Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen beschäftigt sich mit der Idee, den Supercup künftig in Saudi-Arabien auszutragen. Hopfen will „aktuell gar nichts ausschließen“. Im Supercup spielt der deutsche Meister gegen den Pokalsieger.

Deutscher Supercup bald in Saudi-Arabien? DFL-Chefin will „aktuell nichts ausschließen“

In einem Interview mit der Bild am Sonntag sagte Hopfen, die zu Jahresbeginn Christian Seifert im Amt beerbt hatte: „Es gibt für mich keine heiligen Kühe.“ Deshalb müsse man sich auch mit neuen Partnern beschäftigen: „Jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringen soll, muss zu uns passen. Ich finde aber, wir können in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen.“

Dass sich Hopfen bei der Zukunftsgestaltung gegen Denkverbote wehrt und vor drastischen Maßnahmen offenbar nicht zurückschreckt, birgt vor allem im Dialog mit den Fanvertretungen jede Menge Sprengstoff. Doch nach Ansicht Hopfens muss der deutsche Profifußball aufgrund der starken internationalen Konkurrenz und der heftigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie „aufpassen, dass wir nicht in eine Abwärtsspirale geraten“.

Saudi-Arabien und der Sport: „Wollen von Missständen ablenken“

Saudi-Arabien versucht derzeit intensiv, im Sport Fuß zu fassen. Erst kürzlich haben wir in unserer Artikelreihe „Inside Katar“ die Ambitionen von Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten wie Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten intensiv beleuchtet.

Weil am Golf die Bodenschätze von Erdöl und Erdgas endlich werden, investiert man Millionen in den Sport. Golfstaaten-Experte Sebastian Sons erklärte dahingehend gegenüber Merkur.de. „Alle Golfstaaten wollen durch den Sport von Missständen ablenken und ihre autoritäre Herrschaft stärken. Die Herrscher erhoffen sich positive Aufmerksamkeit im In- und Ausland.“

Saudi-Arabien investiert aktuell in den englischen Erstligisten Newcastle United. Das Konsortium, das den abstiegsbedrohten Traditionsverein übernommen hat, besteht zu 80 Prozent aus dem Staatsfonds Saudi-Arabiens. Sons, der mehrere Bücher über den größten Golfstaat geschrieben hat, sagt: „Saudi-Arabien will die günstige geographische Lage Newcastles nutzen, um in die dortige Logistik zu investieren und Immobilien zu kaufen.“ Der spanische und italienische Supercup finden übrigens bereits in Saudi-Arabien statt. Bald könnte womöglich auch die Bundesliga in der Wüstenregion Halt machen. (as)