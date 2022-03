Bundespolizei zählt über 272.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Ukrainische Kriegsflüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof © IMAGO

Bislang wurden von der Bundespolizei 272 338 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine festgestellt.

Berlin - Die Bundespolizei hat bislang 272 338 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine festgestellt. Das teilte das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin mit. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland deutlich höher liegen.

Städte- und Gemeindebund fordert Flüchtlingsregistrierung an Ankunftsbahnhöfen

Der Städte- und Gemeindebund hat sich für eine Registrierung aller Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausgesprochen. «Um die bestmögliche Versorgung, den Zugang zu Gesundheitsversorgung und die Integration in Schule und Arbeit sicherzustellen, ist eine möglichst rasche Registrierung der Kriegsvertriebenen kurz nach ihrer Einreise nach Deutschland notwendig», sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem «Handelsblatt»» (Montag)in Berlin. Zugleich räumte Landsberg ein, dass die Umsetzung der Registrierung angesichts der großen Flüchtlingszahlen und der Dauer des Registrierungsvorgangs nicht einfach sei. «Es erscheint daher sinnvoll, an den Ankunftsbahnhöfen in Deutschland vom Bund Registrierstraßen einzurichten und so den Registrierungsgrad schnell zu erhöhen», sagte Landsberg.

Zudem müssten der Bund und die Länder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und die Ausländerbehörden personell, technisch und finanziell besser ausstatten, um die Registrierung zu beschleunigen. (dpa)