Höchstes Amt in Deutschland - so hoch ist das Gehalt von Bundespräsident Steinmeier

Bundespräsidentenwahl

In wenigen Tagen könnte Frank-Walter Steinmeier seine zweite Amtszeit als Bundespräsident begehen. Doch wie viel verdient das deutsche Staatsoberhaupt eigentlich?

Berlin - Am 13. Februar ist es so weit: Die Bundesversammlung wählt im Berliner Reichstag einen neuen Bundespräsidenten. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier von der SPD hat beste Chancen, für weitere fünf Jahre im Amt des deutschen Staatsoberhauptes bestätigt zu werden. Seit März 2017 steht der 66-Jährige an der Spitze der Bundesrepublik und zählt damit zu den am besten bezahlten Politikern des Landes. Doch wie viel verdient der Bundespräsident eigentlich?

Gehalt des Bundespräsidenten: Viel Geld für das Staatsoberhaupt

Anders als bei den Bundestagsabgeordneten ist der aktuelle und genaue Verdienst des deutschen Staatsoberhaupts nicht für alle Menschen einsehbar. Dementsprechend gibt es keine eindeutige Auskunft, wenn man die Begriffe „Bundespräsident“ und „Gehalt“ in den geläufigen Online-Suchmaschinen eingibt - jede Quelle nennt einen anderen Betrag. Eines ist allerdings sicher: Geldsorgen dürften Frank-Walter Steinmeier nicht plagen.

Ein Bericht im Handelsblatt beruft sich auf eine Aussage des Bundespräsidialamts und nennt ein Amtsgehalt von 236.000 Euro. Hinzu komme noch ein Aufwandsgeld in Höhe von 78.000 Euro, mit dem er beispielsweise die Kosten des Personals seiner Dienstwohnung bezahlen kann. Die Angaben stammen aus dem Jahr 2017. Sollte Steinmeier eines Tages das Amt niederlegen, stehe ihm laut Gesetz ein entsprechender Ehrensold zu. Dieser soll der Höhe der Amtszeitbezüge entsprechen.

Auf der Seite des Bundespräsidialamtes wird darauf hingewiesen, dass der Bundespräsident „Amtsbezüge in Höhe von 10/9 des Amtsgehalts des Bundeskanzlers“ erhält. Im Haushaltsjahr 2020 entsprach das einem Betrag von rund 254.000 Euro. Auch hier wird ein Aufwandsgeld in Höhe von 78.000 Euro jährlich angegeben.

Gehalt des Bundespräsidenten: Bundeskanzler kommt besser weg

Obwohl der Bundespräsident das höchste politische Amt der Bundesrepublik Deutschland verkörpert, ist sein Gehalt nicht das höchste im Kreise der Politiker. Der Bundeskanzler erhält einen höheren Betrag, so fließen im Monat 20.179 Euro Amtsgehalt auf das Konto von Olaf Scholz. Wie der Bund der Steuerzahler (BdSt) angibt, kommt zudem noch eine sogenannte steuerfreie Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von rund 12.271 Euro im Jahr dazu.

Der Außenminister, eine Rolle, die Steinmeier von 2005 bis 2009 und nochmals von 2013 bis 2017 selbst innehatte, verdient rund 197.280 Euro im Jahr (16.440 monatlich). Zusätzlich steht auch ihm eine jährliche steuerfreie Pauschale von 3.681 Euro zu. Derselbe Betrag steht auch den anderen 15 Bundesministern zu. Steinmeiers Wiederwahl zum Bundespräsidenten Deutschlands gilt trotz Gegenkandidaten als sicher - hier erfahren Sie, wann mit einem Ergebnis gerechnet werden kann. (to)

Rubriklistenbild: © Bernd von Jutrczenka