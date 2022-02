Bundespräsidenten-Wahl 2022: Wo läuft die Abstimmung live im Free-TV und Stream?

Von: Felix Durach

Teilen

Frank-Walter Steinmeier könnte am 13. Februar für eine zweite Amtszeit gewählt werden. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Am 13. Februar 2022 wählt die Bundesversammlung einen Bundespräsidenten für die kommenden fünf Jahre. Hier erfahren Sie, wo die Wahl live im Free-TV und Live-Stream übertragen wird.

Am 13. Februar 2022 steht die Wahl eines Bundespräsidenten für die kommenden fünf Jahre an.

Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier steht vor einer zweiten Amtszeit als Bundespräsident.

So können Sie die Wahl live im TV, Live-Stream und Live-Ticker verfolgen.

Berlin - Das Amt des Bundespräsidenten ist das höchste zu erreichende Amt in der Bundesrepublik Deutschland. Auch wenn der Bundespräsident vor allem repräsentative Aufgaben ausfüllt, steht er doch als Staatsoberhaupt an der Spitze der Bundesrepublik. Alle fünf Jahre kommt die Bundesversammlung im Deutschen Bundestag zusammen, um einen Bundespräsidenten für die kommenden fünf Jahre zu wählen. Die nächste Wahl steht dabei am 13. Februar 2022 an.

Wahl des Bundespräsidenten 20222: Was sind die Aufgaben des deutschen Staatsoberhaupts?

Der Bundespräsident vertritt kraft seines Amtes die Bundesrepublik völkerrechtlich und ist neben anderen Aufgaben unter anderem für die Akkreditierung von ausländischen Botschaftern verantwortlich. Diese können erst nach Beglaubigung durch den Bundespräsidenten ihre Heimatländer in Deutschland vertreten. Dazu kommt, dass alleinig der Bundespräsident den Verteidigungsfall feststellen kann und somit über die Funktion der Kriegserklärung verfügt.

Mit Blick auf die Innenpolitik schlägt der Bundespräsident dem Deutschen Bundestag einen Kanzler zur Wahl vor. Die tatsächliche Wahlentscheidung liegt jedoch im Parlament. Darüber hinaus ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag den Bundeskanzler und dessen Minister und entlässt diese auch wieder aus ihrem Amt. Mit Blick auf die Gesetzgebung fertigt das deutsche Staatsoberhaupt im Bundestag beschlossene Gesetzentwürfe durch seine Unterschrift aus. Eine besondere Verantwortung trägt der Bundespräsident auch im Falle einer gescheiterten Vertrauensfrage. Dann muss er über die Auflösung des aktuellen Bundestags entscheiden.

Bundespräsidenten-Wahl 2022: Wie wird der Bundespräsident gewählt?

Die Amtszeit, für die der Bundespräsident gewählt wird, beträgt fünf Jahre, mit der Möglichkeit einer einmaligen Wiederwahl. Die Wahl des Bundespräsidenten erfolgt dabei durch die Bundesversammlung und stellt eine Besonderheit in der deutschen Politik dar. Das Staatsoberhaupt wird nicht direkt durch das Volk gewählt, sondern durch die Mitglieder der Deutschen Bundestages sowie eine gleiche Anzahl an Vertretern aus dem Volk. Letztere werden durch die Parteien ausgewählt und sollen die Legitimation des Bundespräsidenten durch das Volk symbolisieren. Hierbei werden üblicherweise ehemalige Politiker, Prominente, Sportler und Künstler ausgewählt, die den Bundespräsidenten wählen dürfen.

Überraschungen bei der Wahl zum Bundespräsidenten sind zwar theoretisch möglich, bleiben in der Realität aber aus. Die Regierungsparteien einigen sich häufig bereits weit im Voraus der Wahl, mitunter auch mit Oppositionsparteien, auf einen Kandidaten, sodass das Ergebnis bereits vor der Wahl absehbar ist.

Bundespräsident Steinmeier darf vor Wahl mit zweiter Amtszeit rechnen

Bei der bevorstehenden Wahl zum Bundestagspräsidenten darf sich der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berechtigte Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit machen. Der SPD-Politiker und ehemalige Außenminister wird von der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, sowie der Union unterstützt. Neben dem 66-Jährigen stehen drei weitere Kandidaten zur Auswahl.

Der parteilose Sozialmediziner Gerhard Trabert, der von der Linken unterstützt wird. Außerdem der eigentliche CDU-Politiker Max Otte, der für die AfD an den Start geht und damit für große Kontroversen in der eigenen Partei sorgte. Unter anderen legte er nach dem Eklat den Vorsatz in der Werteunion nieder. Als einzige Frau tritt zudem Stefanie Gebauer an, die für die Freien Wähler antritt und eigentlich aus der Kommunalpolitik kommt. Hier finden Sie ausführliche Infos zu den einzelnen Kandidaten.

Bundespräsidenten-Wahl 2022: Wo läuft die Wahl live im Free-TV und im Live-Stream?

Die Bundespräsidenten-Wahl kann auf verschiedenen Sendern und Medien live verfolgt werden. So werden Phoenix und das ZDF bei der Wahl dabei sein und berichten. Mit der Sendung „Phoenix vor Ort“ geht es ab 9.00 Uhr mit der Berichterstattung los. Das ZDF steigt um 11.50 Uhr und um 14.05 Uhr mit einem „ZDF Spezial“ ein.

Sender Uhrzeit ZDF 11.50 - 12.35 Uhr ZDF 14.05 - 14.45 Uhr Phoenix ab 9.00 Uhr

Die Bundespräsidenten-Wahl 2022 im Live-Stream

Die Wahl wird auch im Live-Stream zu sehen sein. Auf zdf.de und den Apps des Senders kann die reguläre TV-Übertragung gestreamt werden. Auch die Sendung von Phoenix wird online auf phoenix.de angeboten. Auf der offiziellen Homepage des Bundestages startet außerdem ab 12.00 Uhr ein eigener Live-Stream.

Wahl des Bundespräsidenten 2022: Alle Infos im Live-Ticker

Wir berichten am Sonntag von der Wahl des Bundespräsidenten im Live-Ticker auf Merkur.de.