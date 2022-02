Bundespräsidenten-Wahl: Wie wird das deutsche Staatsoberhaupt gewählt?

So läuft die Wahl

Zur Bundespräsidentenwahl antreten kann jeder bzw. jede Deutsche nach Vollendung des 40. Lebensjahres. Wissenswertes über die Tage vor, während und nach der Wahl.

Berlin – In der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundespräsident das Staatsoberhaupt, das in der Regel alle fünf Jahre von der Bundesversammlung neu gewählt wird. Er steht auch über dem Bundeskanzler, der die Regierung anführt. Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten können von jedem Mitglied der Bundesversammlung unterbreitet werden. Theoretisch ist jeder bzw. jede Deutsche wählbar, sofern er oder sie das 40. Lebensjahr vollendet hat. Bei der aktuellen Wahl tritt der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als einziger Kandidat an. Er war am 23. Oktober 2016 vom damaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel als Bundespräsident vorgeschlagen worden und ist bis zum 18. März 2022 im Amt. Steinmeier erklärte am 28. Mai 2021 offiziell, für weitere fünf Jahre bereitzustehen.





Bundespräsidentenwahl – wichtige Eckpunkte

Verfassungsrechtlich geregelt ist die Wahl des Bundespräsidenten in Artikel 54 Absatz 4 des Grundgesetzes. Der genaue Wortlaut:

(1) Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

(3) Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.

(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger Beendigung spätestens dreißig Tage nach diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des Bundestages einberufen.

(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem ersten Zusammentritt des Bundestages.

(6) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen von keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

Bundespräsidentenwahl – der Ablauf

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat die nächste Bundesversammlung für Sonntag, den 13. Februar 2022, einberufen. Die Wahl wird im Paul-Löbe-Haus im Berliner Regierungsviertel durchgeführt und folgt einem genauen Ablauf:

Der Präsident des Deutschen Bundestages beruft die Sitzung der Bundesversammlung ein. Er ist für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Versammlung zuständig. Sofern sich die Bundesversammlung keine eigene Geschäftsordnung gibt, findet die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sinngemäße Anwendung.

Das Staatsoberhaupt wird geheim und ohne vorherige Aussprache gewählt.

Die Schriftführer rufen die Namen der Wahlleute in alphabetischer Reihenfolge auf. Danach geben diese ihre Stimme ab.

Es wird ausgezählt, dann wird das Ergebnis der Wahl zum Bundespräsidenten bekanntgegeben.

Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. Die Wiederwahl ist einmal möglich. Sollte kein Bewerber im ersten oder zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, reicht im dritten Wahlgang die relative Mehrheit: Es gewinnt dann, wer die meisten Stimmen erhält. Für den zweiten oder dritten Wahlgang können auch neue Wahlvorschläge unterbreitet werden. Bislang waren drei Mal drei Wahlgänge erforderlich: 1969 bei Gustav Heinemann (einfache Mehrheit), 1994 bei Roman Herzog und 2010 bei Christian Wulff (beide erreichten die absolute Stimmenmehrheit).

Bundespräsidentenwahl – das Procedere nach der Wahl