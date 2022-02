Bundespräsidenten-Wahl am Sonntag: Bundesversammlung mit Merkel – Steinmeiers Frau gibt neuen Job bekannt

Von: Cindy Boden

Teilen

Nach 2017 trifft sich die Bundesversammlung nun 2022 wieder: Die Wahl des Bundespräsidenten steht an. Während der Ausgang klar scheint, könnte das Drumherum spannend werden.

Am 13. Februar tritt die Bundesversammlung zusammen, um den Bundespräsidenten zu wählen*.

Wegen der Corona-Bedingungen wird die Veranstaltung etwas anders wirken.

Frank-Walter Steinmeier kann auf eine weitere Amtszeit hoffen.

Dieser News-Ticker zur Bundesversammlung und der Wahl des Bundespräsidenten wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Am Sonntag tritt ein Gremium zusammen, das sich in der Regel nur alle fünf Jahre bildet: die Bundesversammlung. Es geht dabei um die Wahl des Bundespräsidenten. Zwar scheint der Ausgang der Wahl schon weitgehend klar, doch das Drumherum wird am 13. Februar doch noch einmal besonders.

Frank-Walter Steinmeier dürfte noch eine Amtszeit als Bundespräsident dranhängen können. Davon gehen Politik-Kenner aus. Denn mit der Unterstützung der Ampel und der Union hat er eine breite Mehrheit in der Bundesversammlung - zu der übrigens dieses Mal auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel gehören wird - hinter sich. Insgesamt besteht sie aus 1472 Mitgliedern, 736 Bundestagsabgeordnete und genauso viele Delegierten, die die 16 Landtage entsenden. 12 Uhr soll es am Sonntag losgehen.

Wahl durch die Bundesversammlung: „Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr guter Bundespräsident“

Vor der Bundespräsidentenwahl kamen mehrere Fraktionen zu den letzten Vorbereitungssitzungen zusammen. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier präsentierte sich noch einmal bei der SPD und CDU/CSU. Bei den Grünen war er bereits am Freitagabend in einer Online-Konferenz zugeschaltet. „Frank-Walter Steinmeier* ist ein sehr guter und hoch angesehener Bundespräsident“, sagten die Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge danach.

An Steinmeiers Wiederwahl besteht kein Zweifel. Dennoch hat er Gegenkandidaten*. Für die Linke geht Gerhard Trabert ins Rennen. Die AfD schlug Max Otte vor - eine Personalie, um die es vorab sehr viel Wirbel gab. Und auch die Freien Wähler nominierten wieder eine eigene Kandidatin: Stefanie Gebauer.

Bundespräsident: Steinmeiers Frau freut sich auf mögliche zweite Amtszeit

„Wenn mein Mann wiedergewählt wird, ist das für ihn und für mich ein besonderer Grund zur Freude und zu Dankbarkeit“, sagte Steinmeiers Frau Elke Büdenbender* vor der Wahl den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Ich hoffe, dass die Pandemie uns dann die Chance gibt, richtig durchzustarten.“

Für sie werde sich die mögliche zweite Amtszeit allein deshalb anders gestalten, weil sie zusätzlich als Richterin arbeiten werde. Sie liebe ihren Beruf und habe nun mit 60 noch einmal die Möglichkeit, zurückzugehen ans Berliner Verwaltungsgericht. „Ich fände es auch mir selbst gegenüber falsch, das nicht zu machen“, sagte sie. Sie wolle sich aber weiter für junge Menschen und Frauen, für Teilhabe, Gleichberechtigung und Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Deshalb „sind mein Mann und ich überzeugt, dass es am besten ist, wenn ich künftig beides sein werde - Richterin und First Lady“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht im Schloss Bellevue: Am Sonntag will er wiedergewählt werden (Archivbild). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident wird gewählt: Corona-Bedingungen verändert Situation

Optisch wird diese Bundesversammlung 2022 andere Bilder hergeben als früher. Denn wegen Corona treffen sich die Abgeordneten und Entsandten am Sonntag im Paul-Löbe-Haus*, nicht im Plenarsaal des Reichstagsgebäude. Außerdem brauchen alle Anwesenden einen negativen Corona-Test. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht und die Pflicht zum Einhalten von Abständen von 1,5 Metern.

Der Bundespräsident ist als Staatsoberhaupt der protokollarisch ranghöchste Repräsentant des Staates. Er nimmt Aufgaben unter anderem bei der Regierungsbildung und bei der Ausfertigung von Gesetzen* wahr. (cibo/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.