Regierungsflieger hoben in diesem Jahr fast 500 Mal leer ab – „Nicht akzeptabel“

Wer regiert, der reist auch viel. Die Regierungsflieger hoben 2022 allerdings knapp 500 Mal ohne Politiker an Bord ab. Der Opposition missfällt das.

München – Sie transportieren die wichtigsten Politikerinnen und Politiker des Landes rund um die Welt: die deutschen Regierungsflieger. Auch in diesem Jahr sind die Maschinen wieder oft im Einsatz. Nachdem die Risiken durch das Coronavirus nachgelassen haben, gehen die Regierungsverantwortlichen Deutschlands wieder mehr auf Reisen.

Zuletzt besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa den G20-Gipfel in Vietnam. Doch was die wenigsten wissen: Fast 500 Mal waren die Flieger, die von der Luftbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums betrieben werden, in diesem Jahr leer unterwegs. Das berichtet Tagesschau.de.

Regierungsflieger fast 500 Mal leer von Köln/Bonn nach Berlin und zurück unterwegs

16 Flugzeuge und drei Helikopter sind Teil der deutschen Flotte. Alle Flieger sind auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn stationiert. Die deutschen Regierungsmitglieder und ihre Ministerien sitzen allerdings in Berlin. Die Konsequenz: Bei jeder Dienstreise des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers oder einer seiner Ministerinnen und Minister muss das Flugzeug von Köln/Bonn nach Berlin geflogen werden. Ist der prominente Passagier wieder zurückgekehrt, geht es vom Pannen-Flughafen BER zurück in Richtung NRW.

242 dieser sogenannten „Bereitstellungsflüge ohne Passagier“ gab es von Januar bis Juni, bis zum Jahresende werden es etwa 480 sein, schätzt die Flugbereitschaft. Und das in Zeiten der Klimakrise. Zuletzt hatte die Bundesregierung von Aktivistin Luisa Neubauer ein schlechtes Zeugnis im Klimaschutz erhalten.

„Sehr komplizierter Prozess“: Regierungsflotte noch immer nicht in Berlin stationiert

Die Erklärung für die Leerflüge liegt einige Jahrzehnte zurück. Bis 1999 war Bonn der Sitz der deutschen Bundesregierung, dementsprechend sind die Flieger am dortigen Flughafen stationiert – und das bis heute. „Was wir dort erleben, ist das Erbe eines sehr komplizierten Prozesses“, sagt der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Der 68-Jährigen fordert: „Die Regierungsflotte muss dort stationiert sein, wo die Regierung sitzt.“

Vonseiten der Opposition kommt scharfe Kritik an dem Vorgehen der Bundesregierung. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch findet die vielen Leerflüge „nicht akzeptabel“. Doch ein Umzug der Regierungsflotte gestaltet sich als schwierig. Der alte Flughafen Tegel war für die großen Regierungsmaschinen schlicht zu klein. Schon 2014 sollte die Flotte in den neu gebauten Flughafen BER umziehen, doch der verspätete sich bekanntlich um einige Jahre.

Nicht genug Platz für die Regierungsflieger am Pannen-Flughafen BER

Das Problem: Am nagelneuen Berliner Flughafen BER gibt es aktuell nicht genügend Platz und Kapazitäten für die 16 Flieger. Deshalb müssen die Flieger auch weiterhin leer von Köln/Bonn und wieder zurückfliegen. Doch Oberst Daniel Draken, der für die Regierungsflotte zuständig ist, betont, dass die Flüge nicht sinnlos sind. Demnach werden sie für Ausbildungszwecke genutzt und dienen den Piloten dazu, dass sie auf ihre 70 nötigen Mindestflugstunden pro Jahr kommen.

„Die Begründung, dass Piloten auch fliegen müssen, ist für mich keine“, entgegnet Dietmar Bartsch. Er ist der Meinung, dass die Flugkapitäne genauso gut an Simulatoren ausgebildet werden können. Oberst Draken dagegen meint, ein Simulatorentraining könne die Flüge in der Praxis ersetzen. Insbesondere, da die Flüge des Bundeskanzlers und seiner Regierungsmitglieder teils zu ungewöhnlichen Zielen führen.

So bleibt es also bei einer Praxis, die kontrovers diskutiert werden kann, am Ende aber wohl doch alternativlos ist. 2032 soll die Luftbereitschaft des Verteidigungsministeriums dann endlich nach Berlin umziehen. (vfi)