Bundesregierung will sich stärker gegen Rassismus engagieren

Reem Alabali-Radovan © Political-Moments/IMAGO

Die Bundesregierung will ihren Kampf gegen Rassismus intensivieren.

Berlin in Deutschland - „Wir müssen im Kampf gegen Rassismus in Deutschland nachlegen, dafür habe ich heute den Expert*innenrat Antirassismus berufen“, erklärte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, am Montag in Berlin anlässlich der konstituierenden Sitzung des Gremiums. Ihm gehören zwölf Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis an.

„Zu lange wurde Rassismus ignoriert, verdrängt, kleingeredet“, kritisierte Alabali-Radovan. Betroffene seien oft mit ihren Erfahrungen alleine gelassen worden. „Erst die Enttarnung des NSU und die Anschläge von Halle und Hanau haben das Thema in den Fokus von Politik und Gesellschaft gerückt, erklärte die Staatsministerin weiter. Sie wies darauf hin, dass durchschnittlich neun rassistische Straftaten pro Tag registriert würden. „Das ist unerträglich“, hob sie hervor.



Deutschland brauche „einen Ruck gegen Rassismus“, bei dem alle mitziehen müssten, erklärte Alabali-Radovan. Dabei gehe es nicht nur um registrierte Straftaten und Gewalt, sondern auch um Alltagserfahrungen und gesellschaftliche Strukturen. „Es sind Handlungsroutinen und Prozesse, die wir hinterfragen und aufbrechen müssen - auch im öffentlichen Dienst, ob im Bezirksamt, im Bundesministerium oder bei der Polizei“, verlangte sie SPD-Politikerin. Ziel sei, „Deutschlands Kampf gegen Rassismus auf das nächste Level zu bringen“. bk/cha