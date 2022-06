Bundesregierung zu Assange: Urteil noch nicht endgültig

Freiheit für Julian Assange: Nicht wenige halten das für richtig © Malte Ossowski/dpa

Nach Ansicht der Bundesregierung ist es weiter möglich, die Entscheidung Großbritanniens, den Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA auszuliefern, anzufechten.

Berlin - Das erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Demnach sei das an diesem Freitag in London ergangene Auslieferungsurteil «noch nicht unanfechtbar, also noch nicht letztinstanzlich», erklärte Hoffmann. «Da ist nach jetzigem Kenntnisstand wohl auch noch ein weiterer Rechtsweg möglich.»

Die Bundesregierung würde diesen, wenn er beschritten würde, «sehr genau beobachten», sagte Hoffmann. Darüber hinaus werde die Bundesregierung auch die nun gefällte Entscheidung vor einer detaillierten Bewertung «zunächst einmal anschauen», erklärte sie. Das Urteil sei gerade erst ergangen und müsse noch geprüft werden.

Zuvor hatte das britische Innenministerium mitgeteilt, dass Großbritannien die Auslieferung von Assange an die USA genehmigt habe. Nach jahrelangem Hin und Her vor verschiedenen Gerichten war die britische Regierung nun am Zug.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Vorgeworfen wird ihm, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben.

Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat.

Regierungssprecherin Hoffmann betonte, dass im Fall Assange «unterschiedliche Schutzgüter gegeneinander abgewogen werden» müssten. Grundsätzliche Fragen des Schutzes von Meinungs-und Pressefreiheit seien hier in einem Spannungsfeld mit Fragen des staatlichen Geheimschutzes, erklärte sie. (dpa)