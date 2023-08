Kindergrundsicherung-Streit eskaliert: Jetzt mischt Scholz sich ein – mit unterschwelligem Seitenhieb

Die Debatte um die Kindergrundsicherung spaltet die Ampel. Jetzt mischt sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz in den Streit ein. Einen Seitenhieb kann er sich nicht verkneifen.

Berlin – Die Sommerpause ist noch nicht mal wirklich vorbei, schon kracht es wieder in der Regierung. Diesmal ist es die Kindergrundsicherung, die die Ampel entzweit. Das Gesetz hat es noch nicht mal in den Bundestag geschafft, der Streit darum ist aber bereits riesengroß. Und wurde noch größer, als Grünen-Politikerin und Bundesfamilienministerin Lisa Paus kürzlich den Konflikt eskalieren ließ, indem sie im Gegenzug zur Kritik ihr Veto zu Christian Lindners Gesetzentwurf für das Wachstumschancengesetz, das Steuererleichterungen für Unternehmen vorsieht, einlegte.

Paus will mit der Kindergrundsicherung Leistungen für Familien zusammenfassen – und sie auch erhöhen. Die FDP sieht Leistungsverbesserungen unter anderem wegen der hohen Kosten kritisch. Finanzminister Lindner reagierte bereits deutlich auf die Pläne von Paus. Wieder einmal sind sich FDP und Grüne innerhalb der Regierung also uneins. Und ein Ende des Streits ist zunächst nicht wirklich absehbar.

Kindergrundsicherung spaltet die Ampel: Lindner will Konzept inhaltlich zur Debatte stellen

Lindner bekräftigte nun am Sonntag (20. August) seinen Standpunkt erneut – stieß aber zugleich eine neue Debatte über die inhaltliche Gestaltung der Kindergrundsicherung an. Von Kinderarmut seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert seien, sagte der FDP-Politiker am Sonntag beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium in Berlin. Er wolle gerne diskutieren, wie man diesen Kindern und Jugendlichen am besten helfen könne.

„Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist?“, fragte Lindner. „Oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können?“ Genau diese Debatte werde die Ampel-Regierung führen, kündigte Lindner an.

Christian Lindner hat eine klare Meinung im Streit um die Kindergrundsicherung. Jetzt mischt auch Olaf Scholz sich ein. © dpa / Kay Nietfeld | IMAGO / Christian Ohde (Collage)

Jetzt mischt Scholz sich in Kindergrundsicherung-Streit ein: „Erst dann reden, wenn ...“

Der Streit innerhalb der Regierung sorgt aber nicht nur bei den Grünen und der FDP für Aufsehen, das Thema ruft nun auch Olaf Scholz auf den Plan. Der Bundeskanzler hat den öffentlich ausgetragenen Streit der Koalitionspartner kritisiert. Das Gesetz sei noch in Arbeit, „insofern freue ich mich nicht darüber, dass es nun schon öffentlich diskutiert worden ist“, sagte Scholz beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin. Der Abschluss des Gesetzes werde nun „schnell gelingen“.

Der nun schwelende Konflikt über die Kindergrundsicherung ändere jedoch nichts daran, „dass wir Stück für Stück all die wichtigen Entscheidungen treffen, damit unser Land eine gute Zukunft hat“, beteuerte Scholz und fügte mit Blick auf Vertreter der Koalitionsparteien noch einen unterschwelligen Seitenhieb hinzu: „Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigung gelungen sind.“

Die geplante Reform soll wohl 2025 kommen. So viel Geld soll es ab dann mit der Kindergrundsicherung für Eltern geben. (han/dpa/AFP)