Nächste wuchtige Scholz-Ankündigung: Kanzler verspricht „konzertierte Aktion“ - Bundestag JETZT live

Nächste wuchtige Scholz-Ankündigung: Kanzler verspricht „konzertierte Aktion"

Von: Florian Naumann

Friedrich Merz reagierte mit harter Kritik auf Olaf Scholz‘ Regierungserklärung. Heute gibt es den nächsten Schlagabtausch. © Kay Nietfeld/dpa

Im Bundestag steht eine Art Showdown an: Bei der „Generaldebatte“ soll alles auf den Tisch. Friedrich Merz und Olaf Scholz haben zu Beginn das Wort.

Update vom 1. Juni, 9.45 Uhr: Der Kanzler kehrt zu bekannten Wahlkampf-Themen zurück: Der Zusammenhalt im Land müsse erhalten bleiben. Den Mitarbeitern im Gesundheitssystem verspricht Scholz, sie nach Pandemie nicht zu „vergessen“, Kinderarmut sei in einem Land wie Deutschland inakzeptabel; für sechs Millionen Bürger sei der Mindestlohn eine wichtige Unterstützung.

Scholz-Ankündigung: Kanzler verspricht „konzertierte Aktion“

Update vom 1. Juni, 9.37 Uhr: Scholz preist nun seinerseits ausführlich die Entlastungsmaßnahmen seiner Ampel-Koalition. Auch die Rentnerinnen und Rentner profitierten von Tankrabatt oder 9-Euro-Ticket, zugleich stiegen die Renten so stark wie seit Jahren nicht, verteidigt der Kanzler zudem die zuletzt vielfach kritisierten Entlastungen für Menschen im Ruhestand.

Ein Hauptgrund für Preissteigerungen sei aber „der von Russland angezettelte Krieg“, betont Scholz. Zugleich seien Lieferketten aufgrund der Corona-Pandemie noch gestört. Die Inflation sei also noch auf „einmalige Schocks“ zurückzuführen. Die Politik müsse nun aber aufpassen: „Kreditfinanzierte Dauersubventionen“ seien keine Option. Auch die Lohn-Entwicklung sei nun aber ein heikler Punkt.

„Ich möchte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber zu einer konzertierten Aktion aufrufen. Das hat schon einmal geholfen“, sagt Scholz. Es müsse herausgefunden werden, „wie mit der Preisentwicklung umgehen“. Ein solches Treffen müsse mehr liefern als Reden, fügt der Kanzler hinzu. Er sei bereit, gemeinsam Lösungen auszuloten.

Update vom 1. Juni, 9.34 Uhr: „Wenigstens ein Wort“ hätte Merz darüber verlieren können, dass die Lage der Bundeswehr von Verteidigungsministern der CDU und CSU und einer CDU-Kanzlerin zu verantworten sei, ruft ein offenbar streitlustiger Scholz – die Ampel-Fraktionen quittieren es mit Johlen.

Update vom 1. Juni, 9.30 Uhr: Scholz kontert umgehend. „Das, was Sie hier vorgetragen haben, sind lauter Fragen“, sagt er am Rednerpult, „Sie haben nichts konkretes gesagt; ‚more beef‘ wäre wirklich sinnvoll gewesen.“ Merz werde nicht damit durchkommen, sich zu nichts wirklich zu positionieren, fügt der Kanzler hinzu. Merz einziger Vorschlag sei ein Bundeswehr-Soli für „fast alle Bürger“ gewesen – „was für ein merkwürdiger Einfall!“

Bundestag: Merz attackiert Scholz in Generaldebatte - Beim Thema Geld wird es laut

Update vom 1. Juni, 9.21 Uhr: Der nächste Punkt auf der Liste des Oppositionsführers: Die Haushaltspolitik. Scholz versuche, Konflikte einfach mit Geld zuzuschütten, rügt er. Dabei könne der Ampel etwa das geplante Geld für die Klimapolitik wegbrechen, wenn das Bundesverfassungsgericht den entsprechenden – aus Corona-Krediten befüllten – Fonds noch kassiere.

Auch das Festhalten an Restbeständen des Solidaritätszuschlag übt Merz Kritik. Denkbar gewesen wäre sogar, das Sondervermögen über einen Soli zu finanzieren, hätte die Koalition dieses „Instrument“ nicht „zerstört“, erklärt er. Im Plenum regt sich nun über lange Sekunden Widerstand. „Dass dabei Unruhe bei Ihnen aufkommt, das kann ich gut verstehen - bei dem Wort Soli glänzen Ihre Augen, das hätten Sie gerne!“, erwidert Merz.

Lacher sogar auf der Regierungsbank provoziert Merz mit einer Schelte für ein angedachtes „soziales Klimageld für Einkommen bis 8.000 Euro im Monat. Schauen Sie mal, welche Reaktionen das hier im Hause auslöst“, amüsiert sich der CDU-Chef demonstrativ: Außer der Linke habe niemand Beifall für diese Idee übrig.

Update vom 1. Juni, 9.15 Uhr: Scholz bleibe jeden Tag hinter den Ansprüchen seiner „Zeitenwende“ zurück. „Seitdem verdunstet, verdampft das alles, was Sie da gesagt haben, im Unklaren im Ungefähren“, kritisiert Merz. Auch mit dem europapolitischen Kurs der Ampel-Regierung geht der Oppositionsführer harsch in die Kritik.

„Haben Sie außer der formellen Rhetorik irgendeinen Vorschlag, wie sich Europa in dieser historischen Phase des Umbruchs verteidigen und auch dauerhaft aufstellen kann?“, lautet die nächste rhetorische Frage. Teile des Sondervermögens sollten in „eine europäische Sicherheitsarchitektur eingebracht werden, fordert Merz. Sogar eine Position zu einem EU-Beitritt von Staaten wie Moldau oder der Länder auf dem Westbalkan fehle: „Sagen Sie, was Sie von dieser Frage halten!“

Abrechnung im Bundestag: Merz wirft Scholz „zweite Agenda“ in Sachen Russland vor

Update vom 1. Juni, 9.10 Uhr: „Herr Bundeskanzler, was ist da eigentlich los in Ihrer Regierung?“, erkundigt sich Merz weiter. Dass der Kanzler selbst nicht nach Kiew reisen wolle, könne er „vage verstehen“ - dass der ukrainische Parlamentspräsident in Berlin keinen Gesprächstermin bekomme, sei unverständlich, meint der CDU-Chef und verweist auf wiederholte Telefonate Scholz‘ mit Putin.

„Was heißt das, wenn Sie sagen, Russland darf diesen Krieg nicht gewissen, was heißt das, wenn Sie sagen, die Ukraine muss fortbestehen? Warum sagen Sie nicht einfach, ‚die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen‘?“, fragt Merz rhetorisch. Auch eine klare Forderung nach einem Zurückdrängen Russlands hinter die Kontaktlinien vor Kriegsbeginn fordert er. „Gibt es da mittlerweile eine zweite Agenda?“, erkundigt sich Merz provokant. Eine frühere SPD-Größe wie Klaus von Dohnanyi gebe sich in Talkshows als Verteidiger Russlands.

Update vom 1. Juni, 9.02 Uhr: Pünktlich kurz nach 9 Uhr hat die informell so genannte Generaldebatte begonnen - Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat das Wort. Er feiert erst einmal den politischen Erfolg rund um das Bundeswehr-Sondervermögen. Der CDU-Chef dankt ausführlich allen Verhandlern seiner Seite. Dann geht er zu einer Abrechnung mit der Ukraine-Politik über.

Mehr als einen Monat nach einem Bundestags-Entschluss zur Lieferung schwerer Waffen sei nichts dergleichen in der Ukraine angekommen. Stattdessen berufe sich eine Staatssekretärin auf einen vermeintlichen Nato-Beschluss gegen die Lieferung schwerer Waffen. „Sie, Herr Bundeskanzler, reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst – aber sie sagen unverändert: Nichts“, rügt Merz.

Bundestag: Scholz und Merz liefern sich Schlagabtausch - in der Ampel gärt es vor der Generaldebatte

Vorbericht: Berlin – Als Höhepunkt der Haushaltswoche im Bundestag steht am Mittwoch (1. Juni) die Generaldebatte an. In der Aussprache über den Etat des Kanzleramts liefern sich Regierung und Opposition traditionell einen Schlagabtausch über aktuelle Themen.

Scholz und Merz im Bundestag: Abrechnung über die „Zeitenwende“ möglich - Ampel-Knatsch droht

Als Oppositionsführer wird CDU-Chef Friedrich Merz die Debatte eröffnen. Nach ihm spricht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auch alle anderen Fraktionsvorsitzenden wollen das Wort ergreifen. Möglich, dass der Ton dabei rau wird. Merz hat Scholz bereits das ein oder andere Mal im Bundestag attackiert. Aber auch bei den drei Regierungsparteien gibt es Unmut - die Debatte könnte eine Gelegenheit zur Profilierung sein:

Die FDP hatte zuletzt bei drei Landtagswahlen eingebüßt, die Grünen mussten mit dem Bundeswehr-Sondervermögen und die Beschränkung seines Einsatzes auf die Truppe eine dicke Kröte schlucken. Und in einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage fiel die SPD erstmals seit letztem August wieder unter die 20-Prozent-Marke.

Bundestag-Generaldebatte: Ukraine im Fokus - von Energiepreisen bis Waffenlieferungen

Beherrschendes Thema der auf vier Stunden angesetzten Generaldebatte dürften der Ukraine-Krieg und seine Folgen sein. Dazu gehören auch die hohe Inflation, insbesondere die enorm gestiegenen Energiepreise, und die Frage, wie die Regierung darauf reagiert. Nicht zuletzt könnten aber auch die als zu langsam kritisiterten Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine in den Fokus rücken. (AFP/dpa/fn)