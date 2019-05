„Die DNA, die dieses Grundgesetz erfolgreich gemacht hat, muss erhalten bleiben“

Ich verstehe den Stolz auf dieses GG sowieso nicht.

Schon deshalb nicht weil nie das umgesetzt wird was drin steht.

Eine Gemeinsamme Verfassung nach erreichen der Einheit wurde und wird bis heute ignoriert oder abgelehnt.

Ständige Änderungen am GG wie die Unversehrtheit wurde zu Gunsten der Religion aufgegeben und nun fordert KgE Kinderrechte im GG das sie gerade mit der Unversehrtheit beschnitten hat im wahrsten Sinne.

Der besondere Schutz der Ehe wurde mit der Ehe für alle ausgehebelt....

Außerdem richten wir uns doch schon lange nicht mehr am GG aus sondern an den Ständigen EU Vorgaben die wir einhalten müssen, somit ist das GG ein Relikt aus der guten alten Zeit.