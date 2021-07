Baerbock zerreißt Steuerpläne der Union und fordert: „Muss sagen, wo das Geld herkommen soll“

„Da mache ich nicht mit“

Von Markus Hofstetter schließen

Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock will keine Steuerentlastung für Besserverdienende. Denn Leidtragende davon wären vor allem bedürftige Familien und Kommunen.

Frankfurt/Main - Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kritisiert die steuerpolitischen Pläne der Unionsparteien sowie der FDP als unsozial. „Wenn andere Parteien suggerieren, sie könnten durch Steuersenkungen für Besserverdienende bessere Schulen und Krankenhäuser schaffen, dann ist das einfach nicht die Wahrheit. Bei einer solchen Politik mache ich nicht mit“, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstagsausgabe).

Baerbock kritisiert steuerpolitischen Pläne von Union und FDP: Investitionsregel für dringende Modernisierung des Landes

Eine Entlastung von Spitzenverdienern führe dazu, „dass wir Familien, die es wirklich nötig haben, nicht unterstützen können und Kommunen weiter im Regen stehen“, warnte Baerbock. Ihre Politik sei eine andere. Sie wolle in das Leben vor Ort investieren, Familien unterstützen und Kinder aus der Armut holen. Und Menschen, die tagtäglich hart arbeiten, bräuchten einen Lohn, von dem sie leben können, zwölf Euro mindestens.

Wer in der Corona-Krise und angesichts der Flutkatastrophe helfen wolle, „muss sagen, wo das Geld herkommen soll“, so Baerbock weiter. Sie sprach sich zudem dafür aus, die Schuldenbremse durch eine Investitionsregel zu ergänzen. „Wer das blockiert, verweigert diesem Land seine so dringende Modernisierung“, sagte sie.

+ Grünen-Chefin Annalena Baerbock will die Schuldenbremse durch eine Investitionsregel zu ergänzen. © Boris Roessler/dpa/picture alliance

Baerbock kritisiert steuerpolitischen Pläne von Union und FDP: Umsteuern zu klimafreundlichem Wirtschaften

Dies gelte auch für das erforderliche Umsteuern zu einem klimafreundlichen Wirtschaften. „Die Wirtschaft ist doch deutlich weiter als die derzeitige Bundesregierung“, kritisierte Baerbock. Deutschland müsse schnell klimaneutral werden, „auch um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und ihre Arbeitsplätze zu sichern“.

„Wer weiterhin glaubt, wir können mit dem Modell der massiven fossilen Nutzung so weitermachen, der kann nicht glaubwürdig sagen: Ich schütze Menschen vor Extremwetterereignissen“, sagte Baerbock weiter mit Blick auf die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Ihr gehe es bei ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz auch darum, „die Freiheit unserer Kinder zu schützen“. (mhof/afp)

Rubriklistenbild: © Boris Roessler