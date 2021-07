Die „neuen“ Bundesländer sind immer noch ein Land für sich

Foreign Policy

Dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung, und zwei Monate vor der Bundestagswahl, ist die deutsche Politik immer noch zweigeteilt.

In den sogenannten „neuen Bundesländern“ schneiden die Grünen schlechter ab als im Rest Deutschlands.

Die rechtspopulistische Partei AfD konnte dort besonders viele Stimmen holen.

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 wird für die Gestaltung der politischen Zukunft Deutschlands wieder vermehrt auf die Bundesländer im Osten geblickt.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 7. Juli 2021 das Magazin „Foreign Policy“.

Dessau-Rosslau – Am Vorabend der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt* im Juni wurde Marco Wanderwitz, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, auf die starke Unterstützung der rechtsextremen AfD in der Region angesprochen. CDU-Politiker Wanderwitz sah die Ursache für die Erfolge der AfD im Osten in der autoritären Vergangenheit Ostdeutschlands. Seiner Ansicht nach sei nur ein kleiner Teil dieser Wähler für etablierte Parteien wie die CDU „potenziell rückholbar“. „Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind“, so Wanderwitz gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Viele Menschen in der Region kritisierten Wanderwitz‘ Kommentare sofort als uninformiert und herablassend und sahen darin nur die jüngste in einer langen Reihe von Herabwürdigungen ostdeutscher Wähler in einem Land, in dem diese sich oft von der Regierung oder ihren Mitbürgern im Westen nicht ausreichend wertgeschätzt und missverstanden fühlen.

Der Aufruhr, der auf Wanderwitz‘ Worte folgte, zeigt einmal mehr, wie viel Raum das Thema Ostdeutschland in der politischen Diskussion auf gesamtdeutscher Ebene einnimmt und wie angespannt häufig darüber gesprochen wird. Seit dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Wiedervereinigung sind inzwischen mehr als dreißig Jahre vergangen. Aber die fünf ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die immer noch häufig als die „neuen Bundesländer“ bezeichnet werden, legen auch heute noch ein Wahlverhalten an den Tag, das sich deutlich von dem in den westdeutschen Bundesländern unterscheidet. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf die Bundestagswahl im September haben.

Bundestagswahl 2021 in Deutschland: Auswirkungen der „neuen Bundesländer“

Mit Aufstieg der hauptsächlich in Sachsen beheimateten islamkritischen PEGIDA-Bewegung im Jahr 2014 und der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017, als der Osten einen wesentlichen Beitrag zum Einzug der AfD* in den Bundestag leistete, ist das Wahlverhalten in den östlichen Bundesländern verstärkt in den Fokus gerückt. Aus politischer Sicht wird der Osten Deutschlands inzwischen häufig als Sorgenkind betrachtet.

„[1989 demonstrierten die Ostdeutschen] für freie Wahlen, für Redefreiheit, für Reisefreiheit. ... Mit anderen Worten: Die Menschen [in Ostdeutschland] kämpften für ihr eigenes Recht auf Demokratie“, so Cerstin Gammelin, stellvertretende Redaktionsleiterin Parlamentsbüro Berlin der Süddeutschen Zeitung. „Aber als die Mauer dann gefallen war, wurden sämtliche westdeutschen Strukturen einfach in den Osten exportiert. Plötzlich waren die Ostdeutschen nur noch die Verlierer.“

„Das ist wirklich paradox, denn immerhin hatten sie großen Mut bewiesen und die Mauer zu Fall gebracht“, ergänzt Gammelin, die ein Buch über die Rolle des Ostens in der deutschen Politik geschrieben hat, das in Kürze erscheint. „Dennoch werden sie immer als die Verlierer dargestellt.“

Zwar fällt es der AfD schwer, in Westdeutschland Wähler für sich zu gewinnen, aber im Osten hat sie sich längst als bedeutsame Kraft etabliert. Sie ist in sämtlichen der fünf neuen Bundesländer die zweitstärkste Partei und kommt bei manchen Landtagswahlen sogar auf mehr als ein Viertel der Stimmen. Hinzu kommt, dass die AfD-Politiker im Osten – wie der Thüringer Björn Höcke und der Ex-Parteichef in Brandenburg, Andreas Kalbitz – in der Regel deutlich radikaler auftreten als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen.

Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock schneiden im Osten Deutschlands schlecht ab

Im Gegensatz dazu schneiden die Grünen – die in den Umfragen zur Bundestagswahl schon seit Längerem konsequent den zweiten Platz inne haben und sehr wahrscheinlich Teil der nächsten Regierungskoalition sein oder diese womöglich sogar anführen werden – im Osten relativ schlecht ab. Die Partei hat hier Probleme damit, Wähler außerhalb einer Handvoll eher links orientierter Städte von sich zu überzeugen. Auch die Linke*, die ja in Teilen aus der kommunistischen SED hervorgegangen ist, schneidet im Osten deutlich stärker ab als im Westen, hat aber in den letzten Jahren durch den Aufstieg der AfD an Attraktivität und Schwung verloren.

In einer Forsa-Umfrage im Juni wurden diese Unterschiede wieder einmal deutlich. Laut der Umfrage gaben 26 Prozent der Befragten in Westdeutschland an, die Grünen wählen zu wollen. In Ostdeutschland waren es dagegen nur 12 Prozent. Die AfD ist im Osten mit 21 Prozent der Stimmen inzwischen die zweitstärkste Partei. Im Westen dagegen kommt sie mit lediglich 7 Prozent nur auf ein Drittel ihrer Stimmanteile im Osten. (Die einzige Partei, die in Ost- wie Westdeutschland gleichermaßen hohe Zustimmungswerte erreicht, ist die CDU. Im Westen kommt die Partei von Angela Merkel auf 25 Prozent und im Osten auf 23 Prozent.)

„Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es immer noch Unterschiede“, so Peter Matuschek, politischer Chefanalyst bei Forsa. „Die Wähler in Ost- und Westdeutschland unterscheiden sich immer noch fundamental voneinander.“ Anhand der drei Landtagswahlen in diesem Jahr wird deutlich, wie sich das Wahlverhalten unterscheidet und wie die Corona-Pandemie diese Unterschiede möglicherweise noch etwas stärker akzentuiert hat. Bereits Mitte März fanden die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz statt.

Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Grüne legten zu, AfD mit Starken Verlusten

In beiden westdeutschen Flächenländern musste die AfD starke Verluste hinnehmen, während die Grünen jeweils zulegten. In Rheinland-Pfalz kam die AfD auf nur noch 8,3 Prozent, ein Minus von 4,3 Prozent gegenüber der Landtagswahl 2016. Die Grünen kletterten derweil um 4 Punkte auf 9,3 Prozent. In Baden-Württemberg legten die Grünen, die dort seit 2011 die Regierung stellen, um 2,3 Punkte auf 32,6 Prozent zu. Die AfD hingegen verlor hier fast ein Drittel ihrer Wählerschaft (von 15,1 Prozent auf nur noch 9,7 Prozent).

In Sachsen-Anhalt dagegen, wo am 6. Juni gewählt wurde, hat die AfD ein Heimspiel. Selbst nachdem die Unterstützung für die Partei im Zuge der Pandemie etwas zurückgegangen war, erreichte sie bei der Landtagswahl ein Ergebnis von 20,8 Prozent. Dies ist zwar etwas weniger als bei der Wahl im Jahr 2016, aber mehr als doppelt so viel wie ihre Umfragewerte für die Bundestagswahl.

Wodurch lassen sich diese Unterschiede erklären? Obwohl Wanderwitz die Gründe für die Beschaffenheit der politischen Landschaft in Ostdeutschland in den Erfahrungen der Wähler in der DDR sieht, verorten die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Ursache in den Ereignissen, die sich nach dem Mauerfall zugetragen haben und nicht davor.

„Der überdurchschnittliche Erfolg der AfD in den ‚neuen Ländern‘ findet seine so gut wie vollständige Erklärung in den Erfahrungen, die [die Menschen in Ostdeutschland] nach 1990 sammelten“, schreibt der Soziologe Wolfgang Engler in Wer wir sind: die Erfahrung, ostdeutsch zu sein. „[N]icht im Rekurs auf ihren vermeintlich obrigkeitsstaatlichen, führerorientierten DDR-Habitus.“

Nach dem Mauerfall: Wirtschaftlich liegen Bundesländer hinter Westen Deutschlands zurück

Für Ostdeutsche gibt es viele Gründe, frustriert zu sein. Die Region liegt wirtschaftlich hinter dem Westen zurück, die Löhne sind deutlich niedriger und die Arbeitslosigkeit ist deutlich höher. Ein Großteil der Industrie befindet sich in westdeutschem oder ausländischem Besitz, und viele Industrieunternehmen sind in den Jahren nach der Wende abgewandert. Außerdem ist die Region immer noch in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens stark unterrepräsentiert, von den Vorstandsetagen der Unternehmen über die Medien bis hin zu Spitzenpositionen in der Politik.

In Kombination mit dem Zustrom von Geflüchteten in den Jahren 2015 und 2016 ist dies ein idealer Nährboden für eine Partei wie die AfD. Auch wenn nur sehr wenige Geflüchtete schließlich in Ostdeutschland untergebracht wurden, so Gammelin, „war die Sorge groß, dass die Menschen durch den Zuzug von Geflüchteten erneut die Lebensgrundlagen verlieren würden, die sie sich selbst wieder aufgebaut hatten. Viele dieser Menschen haben die AfD gewählt, da die ihnen versprochen hat, dass sie das nicht zulassen werde.“

Die AfD spielt bewusst mit diesen Ressentiments und appelliert bei ihrem Werben um die Wähler in der Region implizit wie explizit an deren ostdeutsche Identität. Als 2019 in drei der fünf ostdeutschen Bundesländer Landtagswahlen stattfanden, traten die führenden AfD-Politiker mit dem Slogan „Vollende die Wende“ an, und auf den Wahlplakaten las man, in Anlehnung an die Proteste gegen das SED-Regime im Jahr 1989, den Spruch „Wir sind das Volk“.

Wahlkampfveranstaltung AfD in Dessau-Roßlau: Tradition der Demonstranten von 1989

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dessau-Roßlau in diesem Frühjahr war diese Strategie erneut zu beobachten. In einer Rede vor etwa hundert (meist maskenlosen) Anhängern auf einem der zentralen Plätze der Stadt stellten AfD-Spitzenpolitiker ihre Partei als alleinigen Vorkämpfer für individuelle Rechte in der Tradition der Demonstranten von 1989 dar.

„Ihr alle helft mit, Geschichte zu schreiben“, rief der AfD-Bundestagsabgeordnete Andreas Mrosek der Menge zu. „Später einmal werdet Ihr euren Kindern und Enkeln sagen können: ‚Ich habe dabei geholfen, eine echte politische Wende herbeizuführen.‘“ (Mit dem Begriff Wende spielte er dabei selbstverständlich auf den Fall der Berliner Mauer und die deutsche Wiedervereinigung an.)

Martin Reichert, ebenfalls Bundestagsabgeordneter, sprach bereits 2016, als die Partei erstmals in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzog, von einem „politischen Erdbeben“. „Dieses Ergebnis hat vielen Menschen in Deutschland Mut und neue Kraft gegeben“, so Reichert. In diesem Jahr, in dem sowohl Landtagswahlen als auch die Bundestagswahl stattfinden, „geht es um nichts Geringeres als den Erhalt unserer bürgerlichen Freiheiten und den Erhalt der Demokratie in Deutschland, wie wir sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten kennengelernt haben.“

Antje Hermenau, ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, die 2015 aus der Partei austrat, glaubt, dass es für die Ost-West-Unterschiede im Wahlverhalten einen ganz klaren Grund gibt. „Es ist ganz einfach: In Ostdeutschland hat man einen sehr nüchternen Blick auf die Realität, in Westdeutschland träumt man dagegen“, so Hermenau. (Sie zählt ihre ehemalige Partei zu denen, die nicht mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität stehen.)

Aufstieg der AfD in Ostdeutschland – Partei über alle Altersgruppen hinweg stark

Hermenau ist so etwas wie die Erklärerin für den Aufstieg der AfD in Ostdeutschland geworden: In ihrem 2019 erschienenen Buch Ansichten aus der Mitte Europas: Wie Sachsen die Welt sehen argumentiert sie, dass Ostdeutsche sich auch weiterhin mehr zu Osteuropa denn zu Westeuropa zugehörig fühlen und dies ihre Einstellung zur Politik beeinflusse. Die Ostdeutschen haben in den Jahren nach dem Fall der Berliner Mauer eine harte Übergangsphase durchgemacht und sind zumeist darauf bedacht, ihr Leben, das sie sich selbst aufgebaut haben, zu bewahren und zu schützen. Dabei legen sie den Machthabern und den Medien gegenüber generell eine hohe Skepsis an den Tag.

Der beste Beweis dafür, dass Wanderwitz‘ Äußerungen über die autoritäre Sozialisation der Ostdeutschen falsch seien, so Hermenau, sei die Tatsache, dass die AfD in allen Altersgruppen stark ist – auch unter jungen Menschen, die die DDR gar nicht mehr selbst erlebt haben. In Sachsen-Anhalt gewann die AfD letzten Monat bei den 18- bis 24-Jährigen 17 Prozent und lag damit nur knapp hinter der CDU. Bei den 25- bis 34-Jährigen lag sie mit 28 Prozent sogar auf dem ersten Platz.

„Es ist nicht so, dass nur alte Menschen die Demokratie nicht vollständig akzeptiert haben, das ist Unsinn“, so Hermenau weiter. „Auch junge Menschen, die nie in [Ostdeutschland] gelebt haben und nicht dort sozialisiert wurden, wählen die AfD.“

Hinzu kommt, dass die Wähler in Ostdeutschland keine langjährige Bindung an eine bestimmte Partei haben, was ein volatiles Wahlverhalten begünstigt (und der AfD dabei half, sich dort eine solch starke Position zu erarbeiten). „Es gibt in Ostdeutschland keine tradierte Loyalität zu einer bestimmten Partei. Die Menschen dort wechseln die Partei, wann immer sie es für nötig halten“, so Hermenau. „Viele Wähler betrachten sich selbst als Konsumenten: Sie wählen taktisch, um bestimmte politische Entwicklungen zu unterstützen oder zu verhindern.“

Bundestagswahl im September: Rolle Ostdeutschland bei der Gestaltung der politischen Zukunft des Landes

Mit der anstehenden Bundestagswahl im September ist die Rolle Ostdeutschlands bei der Gestaltung der politischen Zukunft des Landes wieder in den Schlagzeilen. Obwohl die neuen Bundesländer nur einen Bruchteil der deutschen Wählerschaft ausmachen – von den 83,2 Millionen Einwohnern Deutschlands leben lediglich 12,5 Millionen im Osten –, haben sie einen unverhältnismäßig großen direkten und indirekten Einfluss auf die politische Diskussion.

Sollte das Rennen um mögliche Regierungskoalitionen sehr knapp ausfallen, könnte eine Verschiebung von nur ein paar Prozentpunkten für einzelne Parteien entscheidend sein. Außerdem zeigt sich der Einfluss des Ostens nicht nur an der Wahlurne. Das letztjährige Debakel um eine informelle Zusammenarbeit mit der AfD in Thüringen führte schließlich zum Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkels handverlesener Nachfolgerin für den CDU-Vorsitz. Dies ist ein weiteres eindeutiges Beispiel für die starke Rolle, die Ostdeutschland bei der Gestaltung des bundesdeutschen Diskurses zukommt.

„Rein zahlenmäßig kann man sagen, dass es im Osten weniger Wahlberechtigte gibt als in Nordrhein-Westfalen und die ostdeutschen Wähler daher im Prinzip keinen wirklichen Einfluss haben“, so Gammelin. „Aber ich finde das nicht überzeugend. Wenn die Bundestagswahl am Ende eng wird, können die Stimmen kleinerer Wählergruppen ein entscheidender Faktor sein.“

von Emily Schultheis

Emily Schultheis lebt als freie Journalistin in Berlin, wo sie über Wahlen in Europa und den Aufstieg des Populismus schreibt.

Dieser Artikel war zuerst am 7. Juli 2021 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern von Merkur.de zur Verfügung.