„Maskenball beenden“: Dobrindt schießt gegen Grüne und will Baerbocks Wahlprogramm enttarnen

Die Grünen im Umfrage-Hoch, die Union weiter im Keller. Grund genug für Alexander Dobrindt, gegen den grünen Polit-Kontrahenten kräftig auszuteilen.

München - Wenige Monate vor der Bundestagswahl schalten die Parteien in den Kampfmodus. Zwar zeichnete sich zuletzt in den Umfragewerten ein leichter Aufwärtstrend für die Union ab. Böse Zungen würden jedoch entgegnen, viel mehr weiter nach unten kann es für die Schwesterparteien CDU und CSU gar nicht mehr gehen. Zuvor hatte eine Politbarometer-Umfrage nämlich die Union bei 25 Prozent der potenziellen Wählerstimmen markiert - ein absoluter Umfrage-Tiefpunkt.

Trotz eines jüngsten Umfrage-Dämpfers erweisen sich die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bis dato als zähster Gegner angesichts der Bundestagswahl im September. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt prophezeit daher in einem Interview mit dem Focus einen harten Wettbewerb. „Wir stehen vor einer Richtungsentscheidung: Die linke Seite des Parlaments aus Grünen, SPD und Linkspartei lässt keine Gelegenheit aus, ihren Willen zur Zusammenarbeit zum Ausdruck zu bringen. Wir könnten nach dem 26. September in einer anderen Republik aufwachen.“

Bundestagswahl: Dobrindt erwartet „Wimpernschlagfinale“ zwischen den Grünen und der Union

Die Sorge vor einem Rot-Rot-Grünen Bündnis scheint bei der Union groß zu sein. Daher muss es in naher Zukunft das Ziel sein, „eine maximale Mobilisierung der bürgerlichen Wähler zu erreichen und ein Linksbündnis zu verhindern“, so Dobrindt gegenüber dem Focus. „Ich erwarte ein echtes Wimpernschlagfinale. Wir werden dieses Mal richtig hart herausgefordert. Die Unionsparteien müssen jetzt zeigen, was sie können.“

Ob gravierende Versäumnisse bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, Masken-Affären oder die nervenaufreibende Posse um die K-Frage zwischen Armin Laschet und Markus Söder: Gründe für die miesen Umfragewerte der Union gab es zuletzt viele. Beim Kandidaten Laschet will der CSU-Politiker Dobrindt dennoch Einigkeit ausstrahlen: „Armin Laschet ist unser gemeinsamer Kandidat. Daran wird sich nichts ändern“, betont er im Focus-Interview.

Dobrindt: Müssen „diesen Maskenball der Grünen beenden“

Vielmehr geht es nun darum, dem Umfragehoch der Grünen Einhalt zu gebieten. „Die Grünen surfen gerade eine Welle, weil es ihnen noch gelingt, ihr linkes Programm hinter einer freundlichen Maske zu verstecken. Unsere gemeinsame Aufgabe bei CDU und CSU ist es, diesen Maskenball der Grünen zu beenden“, sagt Dobrindt dem Focus.

Aus Dobrindts Sicht versuchen Parteien wie Die Grünen oder auch die AfD, Ökologie und Ökonomie gegeneinander auszuspielen. Die Union stehe dagegen für das Zusammenspiel zwischen Wachstum und Ökologie, so Dobrindt. Auch beim Thema Klimaschutz hat der frühere Verkehrsminister eine klare Meinung. „Die Grünen wollen beim Klimaschutz vermiesen, verbieten, verleiden. Wir wollen begeistern, belohnen und anreizen – mit Innovationen und wettbewerbsfähigen Modellen. Denn: Öko muss Spaß machen!“, sagt Dobrindt im Focus-Interview.

Schwarz-Grünes-Bündnis nach der Bundestagswahl? Dobrindt tendiert zur FDP

Als Beispiel führt Dobrindt die Elektromobilität in Deutschland auf, die ist „erst so richtig in Fahrt gekommen, als wir die finanziellen Anreize dafür geschaffen haben. Die reduzierte Dienstwagenbesteuerung und die Kaufanreize für E-Autos haben den Markt angekurbelt. So muss das Modell für Mobilität und Technologieänderungen auch in Zukunft aussehen“, meint der 50-Jährige im Gespräch.

Höhere Sprit- und Heizsteuern sollen laut Dobrindt über die Strompreisreduzierung aufgefangen werden. „Es geht um Umsteuern und nicht um Mehrbelastung“, erklärt Dobrindt gegenüber Focus. Diese Vorhaben sind mit großen Investitionen verbunden - etwa auf Kosten von Steuererhöhungen und höheren Schulden? „Höhere Steuern lehne ich grundsätzlich ab. Das ist kein Weg, die Modernisierung voranzutreiben. Auch die Schuldenbremse muss nach der Überwindung der Pandemie wieder eingehalten werden. Modernes Wachstum und Innovation sind der Turbo für solide Haushalte.“

Bei all den Gegensätzen könnten sich Koalitionsverhandlungen zwischen Grün und Schwarz nach der Bundestagswahl also als sehr schwierig gestalten. Auch Dobrindt will etwaige Verhandlungen „nicht als Automatismus sehen“. Vielmehr müsse das Ziel sein, „maximal zu mobilisieren für eigene Stärke und gegebenenfalls eine Koalition mit der FDP“, so Dobrindt im Focus-Interview. (kus)